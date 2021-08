Brexit news: Une nouvelle analyse montre que le bloc a gagné 1,2 billion de livres sterling au Royaume-Uni depuis 2006 | Politique | Nouvelles

in

Brexit : John Redwood affirme que l’Union européenne est « secouée »

Et le rapport de Facts4EU souligne également le fait que l’UE vend plus à la Grande-Bretagne que près de 200 autres pays réunis. Le groupe de réflexion pro-Brexit a utilisé les chiffres d’Eurostat, la propre division des statistiques de l’UE, pour mettre en évidence l’excédent commercial du bloc avec le Royaume-Uni entre 2006 et 2020, qui a marqué la fin de la période de transition post-Brexit.

Pendant ce temps, l’UE a vendu des marchandises exportées pour une valeur de 3,41 billions de livres sterling, les marchandises d’une valeur de 2,24 billions de livres sterling allant dans l’autre sens – un excédent de 1,17 billion de livres sterling.

La valeur des marchandises vendues au Royaume-Uni est supérieure au total vendu à 190 autres pays réunis et dépasse les exportations vers les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon ou tout autre pays du monde.

Leigh Evans, président de Facts4EU, a déclaré que le rapport prouvait sans aucun doute que la Grande-Bretagne méritait vraiment le surnom d’« île au trésor ».

L’Union européenne d’Ursula von der Leyen a très bien réussi au Royaume-Uni, indique le rapport (Image: GETTY/Facts4EU)

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Le marché unique de l’UE a profité à l’UE, pas au Royaume-Uni Leigh Evans

Il a ajouté : « Le marché unique de l’UE a profité à l’UE, pas au Royaume-Uni.

« Soyons clairs : le marché unique de l’UE a toujours été axé sur le commerce des marchandises, pas sur les services.

“Cela impliquait l’élimination des droits de douane sur les marchandises, et notre rapport montre assez clairement comment l’UE a profité de l’adhésion du Royaume-Uni.”

JUST IN: Brexit LIVE – Une marche désespérée de Rejoiner dévoilée pour annuler la sortie de l’UE

La chancelière allemande Angela Merkel (Image: GETTY)

Quelque 80 pour cent de l’économie britannique reposaient sur les services, a souligné M. Evans.

Il a ajouté : « L’UE a bien sûr fait semblant d’être des services, en partie parce que son deuxième membre – le Royaume-Uni – a une telle force dans ce domaine.

« Néanmoins, le marché unique n’a jamais fonctionné de manière significative pour les services.

A NE PAS MANQUER

Afghanistan EN DIRECT : Johnson lance un appel urgent pour sauver les Britanniques piégés [WORLD]

Quand vous devrez vous isoler à mesure que les règles changent pour le double jabbed [UK]

Les téléspectateurs de la BBC s’éteignent alors qu’ils claquent le concert de retour de l’équipe GB [TV]

BMW et d’autres constructeurs automobiles allemands considèrent le Royaume-Uni comme un marché crucial (Image : GETTY)

Les exportateurs de vin français dépendent également fortement du Royaume-Uni (Image: GETTY)

« Demandez simplement à n’importe quel plombier, électricien, comptable, architecte ou avocat britannique à quel point il est facile de faire des affaires dans l’UE. »

M. Evans a ajouté : « Si des Rejoiners ont encore le moindre doute, ils voudront peut-être se demander pourquoi l’UE a refusé de discuter des services dans le cadre de l'”Accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE” que le Premier ministre a signé l’année dernière.

« Cet « accord commercial » ne concerne que les marchandises. Les services financiers – où le Royaume-Uni est un leader mondial dans de nombreux domaines – ont été délibérément exclus par l’UE. »

Le graphique de Facts4EU met en évidence la grande quantité de marchandises exportées vers le Royaume-Uni depuis l’UE27 (Image: Facts4EU)

Commentant le rapport de Facts4EU sur son site Internet, Martyn Owers a déclaré : « Pendant 43 ans, le Royaume-Uni a payé pour le privilège de subventionner et d’acheter des produits manufacturés allemands et des produits agricoles français.

“C’est l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE en un mot.”

Il a également expliqué : « « Le taux de change de la livre par rapport à l’euro a beaucoup varié au cours de cette période de 15 ans.

“Pour cette raison, nous avons converti les montants en euros cités par l’UE en utilisant le taux de change moyen pour chaque année, pour donner un équivalent en livre sterling plus précis.”

Le rapport de Facts4EU fait suite à un autre plus tôt cette semaine examinant les avantages relatifs de l’adhésion, en termes de commerce de biens et de services avec d’autres pays de l’UE en pourcentage du PIB global, en utilisant le tableau d’affichage du marché unique 2020 de la Commission européenne – le dernier à présenter le Royaume-Uni – comme critère.

Sir John Redwood, député (Image: GETTY)

En ce qui concerne les marchandises, le Royaume-Uni a terminé en bas de la pile, avec seulement 10,2 pour cent. La France était à 13,4%, l’Allemagne à 20,7% – et la Slovaquie à 63,7%.

Sir John Redwood, député de Wokingham, en plus d’être membre du Groupe de recherche européen (ERG), a déclaré: “Les chiffres les plus révélateurs montrent que le taux de croissance du Royaume-Uni a chuté après notre adhésion à la CEE et a chuté à nouveau une fois qu’ils ont achevé le marché unique en 1992.

« C’est pourquoi certains d’entre nous ont fait campagne pour quitter le marché unique ainsi que pour quitter l’UE.

« Le marché unique a été conçu contre nous et a favorisé les exportations continentales vers nous pour remplacer notre production nationale. »