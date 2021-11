Brexit news : une popstar furieuse accuse le Brexit d’avoir perdu des ventes de produits dérivés | Politique | Nouvelles

Tim Burgess est le chanteur principal du groupe de rock alternatif The Charlatans et a vivement critiqué le gouvernement et son accord commercial sur le Brexit avec l’Union européenne. Et maintenant, il a lancé une autre attaque après que son groupe ait été incapable de vendre des marchandises à Dublin.

Il a tweeté : « Donc, @thecharlatans ne peut pas vendre de marchandise à notre salon de Dublin (raison : le total **** housery du Brexit et tout ce qu’il apporte), ce qui signifie qu’il ne peut pas être sur le camion qui va à Belfast.

« Ce n’est pas une énorme nouvelle, mais juste un autre résultat totalement nul de notre décision collective stupide.

« Le message est terminé. »

Depuis le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, l’accord commercial conclu avec le bloc a été béni pour les musiciens qui se sont vu refuser l’accès sans visa au continent pour des tournées.

En janvier de cette année, une source de l’UE a accusé le Royaume-Uni de rejeter une proposition « standard » qui aurait exempté les artistes de l’obligation d’obtenir un permis de travail.

Les artistes interprètes ou exécutants ont exprimé leur indignation à l’idée de devoir demander des visas et ont déclaré que cela pourrait entraîner l’annulation de tournées internationales.

Une source européenne proche des négociations a déclaré à l’époque: « C’est généralement dans nos accords avec les pays tiers, que les visas de travail ne sont pas requis pour les musiciens.

« Nous avons essayé de l’inclure, mais le Royaume-Uni a dit non. »

Ils ont ajouté que le Premier ministre avait refusé l’accord car il « avait déclaré qu’ils mettaient fin au moment libre ».

Cependant, Downing Street a déclaré que la responsabilité de la décision était uniquement aux pieds de Bruxelles.

Horace Trubridge, secrétaire général de l’Union des musiciens (MU), a déclaré: « Le secteur de la musique britannique ayant été dévasté par Covid-19 et sans fin en vue du trou noir des concerts, tournées, festivals et concerts annulés qui est le fondement même de notre industrie de classe mondiale, la nouvelle, si elle est vraie, que nos propres représentants élus ont choisi de refuser une telle offre est presque incroyable.

« Depuis le résultat du référendum en 2016, la MU a fait campagne et fait pression pour un passeport des musiciens qui permettrait à nos membres et à leur équipe de soutien de gagner leur vie dans toute l’Europe. »

En janvier, M. Burgess a déclaré qu’il s’agissait de « la grande escroquerie du rock n roll » dans un tweet.

Il a ajouté: « Nous devons obtenir des réponses à cela et ne pas les laisser balayer sous le tapis – ils ne devraient pas être décrochés pour avoir traité les artistes avec un tel mépris. »

Le mois dernier, Sir Elton John est devenu le dernier musicien à s’en prendre au gouvernement pour n’avoir pris aucune disposition pour les arts lors des négociations sur le Brexit.

Dans une diatribe stupéfiante, le chanteur de The Rocketman a déclaré que la situation était « putain de dégoûtant ».

Il a déclaré au magazine NME : « Le gouvernement n’a pris aucune disposition pour les arts pendant le Brexit.

« Ils sont plus intéressés par la putain de pêche! Maintenant, ne vous méprenez pas – la pêche est très importante, mais elle rapporte 1,4 milliard de livres sterling par an et l’industrie du divertissement rapporte 111 milliards de livres sterling.

« Rien ne vous fait grandir que l’expérience d’aller jouer dans un autre endroit.

« C’est tellement choquant, et c’est tellement dégoûtant. »

Ses commentaires sont intervenus après que plusieurs organisations de premier plan de l’industrie de la musique ont écrit une lettre ouverte au gouvernement.

La lettre critiquait les nouvelles affirmations « trompeuses » sur le statut des tournées post-Brexit en Europe.

Ils ont qualifié la dernière annonce du gouvernement de « non-annonce de spin et de désinformation », concernant leur capacité à faire le tour du monde.