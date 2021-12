Brexit news : Varadkar se déchaîne contre un plan « honteux » après que l’Irlande a été jetée sous un bus | Politique | Nouvelles

La controverse a été déclenchée par le projet de loi sur la nationalité et les frontières, présenté par le ministre de l’Intérieur Priti Patel. Le projet de loi concerne principalement les traversées de la Manche et les demandes d’asile, mais a un impact sur l’Irlande du Nord d’une manière que les autorités ont qualifiée de « honteuse ».

S’il devient loi, le projet de loi obligera les citoyens européens non irlandais vivant dans la République à demander une autorisation de voyage électronique (ETA) pour entrer au Royaume-Uni à partir de 2025.

Cela inclurait l’entrée en Irlande du Nord.

M. Varadkar, vice-Premier ministre irlandais, a déclaré qu’il communiquerait ses « préoccupations et objections à cette mesure » au gouvernement britannique.

Il a déclaré: «Une partie de l’argument en faveur du Brexit concernait le contrôle des frontières britanniques et la réduction et l’arrêt de l’immigration en provenance de l’UE. Cela fait partie de l’élaboration de cela.

« Il se peut que certaines personnes qui ont voté pour le Brexit ne l’aient pas réalisé, mais cela fait partie des résultats du Brexit que le Royaume-Uni va durcir ses frontières et réduire l’immigration, y compris en provenance de l’UE. »

Il a ajouté que cette décision « n’est pas une énorme surprise ».

L’obligation de demander un ETA couvrirait également les citoyens des pays de l’Espace économique européen, y compris la Norvège et l’Islande, qui vivent en Irlande.

Le ministre britannique de l’Immigration, Kevin Foster, a défendu l’introduction de l’ETA lorsqu’il a été interrogé par des députés de la commission des affaires d’Irlande du Nord.

Il a déclaré: « Cela sape l’accord du Vendredi saint et la zone de voyage commune et l’Irlande est à nouveau confrontée à la perspective des dommages collatéraux d’un gouvernement conservateur à Westminster qui se moque de l’Irlande et qui est tellement déconnecté de la réalité de la vie à la frontière qu’il pourrait même tolérer une telle mesure comme celle-ci.

Le projet de loi a été approuvé en troisième lecture à la Chambre des communes par 298 voix contre 231 plus tôt cette semaine.

Cela signifie qu’il est passé aux Lords avec une majorité de 67.

Un amendement au projet de loi visant à exempter les voyages sur l’île d’Irlande de l’exigence d’ETA n’a pas été sélectionné pour un vote, selon l’Irish Times.

Le député de l’Alliance, Stephen Farry, a déclaré: « Cela ajoute des couches supplémentaires de bureaucratie et crée de nouveaux risques et dangers juridiques pour les personnes qui traversent lors de voyages terrestres vers l’Irlande du Nord. »

Mme Patel a déclaré aux députés : « Notre projet de loi apportera un nouveau plan global, ferme mais juste et à long terme qui vise à relever le défi de la migration illégale facilitée par de graves criminels organisés qui exploitent les gens et profitent de la misère humaine. »