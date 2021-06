Brexit news: VDL fait un compromis dans la rangée du Brexit – les craintes de dénigrement de Biden | Politique | Nouvelles

in

La présidente de la Commission européenne a déclaré qu’elle était “profondément convaincue” qu’une solution pouvait être trouvée et a promis d’être plus flexible. Elle s’est efforcée de calmer les tensions avant les pourparlers avec le président américain Joe Biden, qui devrait exhorter Bruxelles à faire des compromis pour protéger l’accord du Vendredi saint. La querelle sur une interdiction prévue par l’UE des ventes de viandes réfrigérées de Grande-Bretagne en Irlande du Nord la semaine dernière a éclipsé le sommet du G7 à Cornwall et un rassemblement de l’OTAN à Bruxelles.

Et cela menace de perturber davantage les processus décisionnels à Bruxelles et à Londres.

S’exprimant avant sa rencontre avec le président américain, Mme von der Leyen a déclaré: “J’ai toujours dit que je voulais un nouveau départ avec de vieux amis en ce qui concerne le Royaume-Uni.

« Nous voyons qu’au début maintenant, il y a des difficultés, et il y a des problèmes sérieux qui doivent être résolus.

« Je suis profondément convaincu par une approche constructive, et avec la notion que nous connaissons, c’est une relation à long terme. Nous construisons ici. Ces problèmes peuvent être surmontés.

«Nous savons que l’accord de retrait et le protocole sont les meilleurs que nous aurions pu obtenir dans une situation compliquée.

« C’est très bien que nous ayons l’Accord de commerce et de coopération, et maintenant il est de notre devoir des deux côtés de s’assurer qu’il fonctionne et de le mettre en œuvre. Je pense que c’est notre responsabilité envers notre peuple des deux côtés.

Bruxelles avait menacé la Grande-Bretagne d’une guerre commerciale contre le vœu de Boris Johnson d’ignorer son blocus des saucisses.

Les principaux eurocrates ont déclaré que le bloc était prêt à imposer des tarifs et des quotas sur les produits britanniques si le Premier ministre ne reculait pas.

Les ministres n’excluent pas de refuser d’appliquer le blocus si une solution à long terme ne peut être trouvée.

Les relations entre le Royaume-Uni et l’UE ont atteint un nouveau creux avec une période de grâce de six mois sur la bureaucratie de l’UE qui expirera bientôt.

Le président américain Joe Biden devrait recevoir des assurances de Mme von der Leyen et du chef du Conseil européen Charles Michel que l’UE est prête à faire preuve de souplesse pour protéger l’accord de paix du Vendredi saint.

La Maison Blanche a confirmé que M. Biden avait déclaré à M. Johnson que la dispute sur le Brexit ne devrait pas être autorisée à saper le délicat processus de paix.

Jusqu’à présent, Mme von der Leyen, soutenue par le président français Emmanuel Macron, exigeait que la lettre des règles du marché unique de l’UE soit appliquée à la lettre de la loi sans la flexibilité de résoudre le différend sur les contrôles douaniers sur les marchandises en provenance de Grande La Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord.

Mais d’autres, comme le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, qui est en charge des négociations, font pression pour plus de flexibilité sur les règles de l’UE.

Une source bruxelloise a déclaré au Times « qu’il y a de vraies tensions » sur la dureté des négociations.

Une source diplomatique a ajouté : « Il est utilisé pour aider les conservateurs chez eux.

« C’est déjà assez grave lorsque la confiance est primordiale. Maintenant, Macron aggrave les choses.

« Il y a un vrai problème.

« Sefcovic est pris entre le Royaume-Uni et certains pays de l’UE. Il veut être pragmatique et sur les médicaments a fait une grosse offre mais l’espace politique se referme rapidement.