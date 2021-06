Brexit news: Verhofstadt sauvage après avoir visé Boris Johnson “Je ne peux pas laisser tomber!” | Politique | Nouvelles

M. Verhofstadt, désormais député européen et représentant du Parlement européen pour le Brexit, a visé le Premier ministre alors que M. Johnson se mêlait à d’autres dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, lors du sommet du G7 en Cornouailles. Et il a même affirmé que le bloc bénéficiait du soutien de pays non membres de l’UE en ce qui concerne le protocole d’Irlande du Nord, le mécanisme conçu pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Les arrangements sont controversés car les critiques, en particulier dans la communauté unioniste, prétendent qu’il a plutôt imposé une frontière le long de la mer d’Irlande, créant ainsi un fossé entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

M. Verhofstadt a écrit : « Le Canada, les États-Unis, l’ensemble du #G7 sont unis pour que l’accord sur le Brexit, choisi par ce gouvernement britannique, soit mis en œuvre.

« Il est grand temps que Boris Johnson prenne ses responsabilités et assume les conséquences de ses actes !

Cependant, comme cela s’est souvent produit dans le passé, ses remarques ont suscité de nombreuses dérision.

Une affiche a commenté : « Vous ne pouvez pas lâcher prise ! Nous sommes passés à autre chose et avons l’économie à la croissance la plus rapide du G7. Merci pour cette excellente offre #Brexit @Europarl_FR xx. »

De même, John Bent a déclaré: «Vous êtes tellement borgne et aimeriez inverser le vote démocrate du Royaume-Uni avec l’aide de vos amis Lib Dem.

“Pour ta propre santé et celle des autres Guy, s’il te plaît essaie de t’en remettre.

JUST IN : Faites quelque chose ! La question des pêcheurs irlandais apparaît urgente à Martin

Pendant ce temps, Booker Dewitt a remis en question les motivations de Bruxelles en ce qui concerne la question.

Il a déclaré : « L’UE ne s’est jamais vraiment souciée de la paix en Irlande du Nord, nous étions un pion dans un jeu de pouvoir fou.

« Hélas, je crains que cet été ne fasse un bilan désastreux ici à cause de cela.

“Et le blâme doit atterrir carrément aux pieds de l’UE.”

Cependant, tout le monde ne pensait pas que l’UE était à blâmer.

Andy Holmes a déclaré : « La faute incombe entièrement à Johnson.

« May a négocié le filet de sécurité pour éviter une frontière. Les députés brextrémistes l’ont rejeté et Johnson l’a déchiré.

“Il a proposé de mettre une frontière dans la mer d’Irlande à la place.”

S’adressant à Sky News cet après-midi, M. Johnson a déclaré: “Je pense que nous pouvons régler le problème, mais … il appartient à nos amis et partenaires de l’UE de comprendre que nous ferons tout ce qu’il faut.

“Je pense que si le protocole continue à être appliqué de cette manière, alors nous n’hésiterons évidemment pas à invoquer l’article 16, comme je l’ai déjà dit.

“N’oubliez pas que l’UE elle-même a invoqué l’article 16 en janvier pour ne pas appliquer le protocole, afin qu’elle puisse arrêter le transfert de vaccins de l’UE vers le Royaume-Uni.

“J’ai parlé à certains de nos amis ici aujourd’hui, qui semblent ne pas comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays, un seul territoire. J’ai juste besoin de leur mettre cela dans la tête.”