Brexit : Sandell dénonce l’absence « honteuse » d’un accord avec la Norvège

L’accord réduira les tarifs sur les exportations de fromage et d’autres produits, tandis que les crevettes, les crevettes et l’aiglefin seront réduits pour stimuler la transformation du poisson en Grande-Bretagne. Selon les termes de l’accord, les vins et spiritueux britanniques, y compris le Scotch Whisky, seront désormais également reconnus en Norvège et en Islande, offrant une meilleure protection aux fabricants de produits.

Le ministre du Commerce international Ranil Jayawardena a célébré l’accord commercial et a déclaré que le pays avait tenu sa promesse de Brexit.

Il a déclaré: “Nous tenons la promesse du Brexit en faisant plus que jamais avec des démocraties partageant les mêmes idées pour aider les entreprises britanniques à aller plus loin.

« Hier, j’étais fier de conclure un accord novateur avec nos amis de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein, établissant la norme pour le commerce moderne.

“Il s’agit de l’un des premiers accords de la prochaine génération de la Grande-Bretagne, qui portera nos échanges avec ces partenaires – d’une valeur de 21,6 milliards de livres sterling l’année dernière – à des sommets toujours plus élevés.

“Nous savons qu’environ 6,5 millions d’emplois dans notre pays dépendent des exportations, donc le meilleur moyen de faire avancer notre reprise tirée par les exportations et l’emploi consiste à saisir les opportunités à l’étranger.”

M. Jayawardena a ajouté que le nouvel accord “réduit les tarifs étrangers” jusqu’à 277% pour “les exportations de produits alimentaires et de boissons britanniques de classe mondiale” afin qu’il puisse être plus rentable.

Il a poursuivi : « Les avantages seront ressentis par les entreprises dans tous les coins de notre Royaume-Uni, des éleveurs de porcs du Yorkshire aux producteurs écossais d’aliments pour poissons et aux fromagers gallois.

« À notre tour, nous réduisons les tarifs sur les importations de crevettes, de crevettes et de corégone, ce qui est une excellente nouvelle pour les transformateurs de poisson britanniques de Grimsby à Glasgow, soutenant 18 000 emplois.

“Et cet accord consolide le statut de la Grande-Bretagne en tant que plaque tournante mondiale des services et du commerce numérique. Nous avons obtenu des règles plus claires pour les services financiers, ce qui garantira que ce commerce, d’une valeur de 570 millions de livres sterling l’année dernière, puisse passer au niveau supérieur.”

Dans le but de supprimer les formalités administratives requises lors de l’exportation de marchandises, tous les documents et contrats seront autorisés à être rédigés numériquement, ce qui accélérera le processus douanier à la frontière.

Et M. Jayawardena a ajouté comment le nouvel accord réduira les « tracasseries administratives ridicules » et les entreprises britanniques pourront exporter vers la Norvège et l’Islande par voie électronique.

Il a ajouté : “Ensemble, nous réduisons les formalités administratives ridicules, les entreprises britanniques étant désormais en mesure d’exporter vers la Norvège et l’Islande par voie électronique sans avoir besoin de paperasserie encombrante.

“Et, dans une première mondiale, notre accord de libre-échange ouvre la voie à des plafonds sur les frais d’itinérance mobile internationale, ce qui contribuera à maintenir les coûts bas pour les vacanciers et les voyageurs d’affaires.

“En attendant, cet accord permettra aux musiciens et aux artistes de se produire en Norvège, en Islande et au Liechtenstein.

« Des processus de visa plus rapides et plus simples, ainsi que des voies de reconnaissance des qualifications professionnelles, soutiendront un éventail de professionnels tels que les vétérinaires, les infirmières et les avocats. »

L’accord a été salué par la secrétaire au Commerce international Liz Truss comme une victoire pour l’ensemble du Royaume-Uni, les quatre nations en bénéficiant.

Elle a déclaré: “L’accord d’aujourd’hui stimulera considérablement notre commerce avec la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein, développant une relation économique d’une valeur déjà de 21,6 milliards de livres sterling, tout en soutenant les emplois et la prospérité dans les quatre pays du pays.”

Des sources du ministère du Commerce ont déclaré que l’accord était le plus avancé conclu à ce jour par la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein après que des conditions spécifiques sur le commerce numérique et les petites entreprises aient été incluses dans le pacte.

L’accord provisoirement approuvé sera signé une fois que les vérifications formelles des conditions auront été effectuées.

En plus de l’accord ouvrant de nouveaux marchés potentiels pour les entreprises britanniques, les consommateurs bénéficieront également du pacte.

Un plafond sera imposé sur le montant que les opérateurs de téléphonie mobile peuvent se facturer pour l’itinérance mobile internationale.

Les conditions, jamais incluses auparavant dans un accord de libre-échange, aideront à maintenir les coûts bas pour ceux qui passent leurs vacances dans les pays.