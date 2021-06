Brexit news: Von der Leyen perd son sang-froid sur la ligne du Brexit – épreuve de force cette semaine | Politique | Nouvelles

in

Le président de la Commission européenne a insisté sur le fait que le bloc s’était « plié en quatre pendant des années » pour aider à protéger la stabilité dans la région. Ses remarques interviennent après que les discussions entre l’UE et le Royaume-Uni sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord se soient terminées sans percée. Elle a déclaré aux journalistes : « L’Union européenne est déterminée à faire fonctionner le Protocole dans l’intérêt de tous en Irlande du Nord.

« Nous nous sommes pliés en quatre pendant des années pour trouver une solution à ce problème. Nous avons convenu avec le Royaume-Uni que le protocole était la seule solution garantissant l’absence de frontière dure avec l’Irlande du Nord.

« Nous en débattons vraiment depuis des années et nous avons trouvé la seule et unique solution. »

Mme von der Leyen a confirmé qu’elle rencontrerait M. Johnson en marge du G7 pour des discussions trilatérales avec le président du Conseil de l’UE, Charles Michel.

Hier, le Premier ministre a averti que “l’intégrité économique et territoriale” du Royaume-Uni devait être protégée dans le cadre des contrôles aux frontières de l’Irlande du Nord.

Il a insisté sur le fait qu’une solution à l’impasse entre l’UE et la Grande-Bretagne est “facilement réalisable” mais qu’elle doit également protéger le processus de paix.

Interrogé sur la dispute à son arrivée à Cornwall pour le sommet du G7, M. Johnson a déclaré: “Ce que nous voulons, c’est quelque chose qui nous permette de protéger les flux commerciaux … et c’est facilement faisable.

“Nous voulons une solution qui garantisse le processus de paix et protège le processus de paix, mais garantit également l’intégrité économique et territoriale de l’ensemble du Royaume-Uni.”

Mais Bruxelles craint que Downing Street ne soit sur le point d’ignorer des morceaux du protocole pour éviter une frontière dure.

Cela pourrait déclencher une guerre commerciale des saucisses si le No10 refuse d’imposer un blocus de l’UE sur les viandes réfrigérées expédiées vers l’Irlande du Nord.

Mme von der Leyen a déclaré: “C’est possible, je suis profondément convaincue que le Royaume-Uni peut travailler à l’implantation de l’accord de retrait, mais sinon, il est possible d’aller de l’avant dans le cadre convenu pour disposer de mesures correctives et d’un mécanisme de règlement des différends.”

Elle a ajouté : « Nous devons également protéger le marché unique.