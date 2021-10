Brexit Party : Tice fustige les conservateurs de Boris lors de la conférence de Reform – ‘Led by Donkeys’ | Politique | Nouvelles

in

M. Tice, 57 ans, a accru la pression sur le parti conservateur alors qu’il tenait la conférence du parti Reform UK à quelques pas des conservateurs de Boris Johnson. Dans son discours d’une demi-heure, l’ex-homme d’affaires a semblé cibler les électeurs conservateurs mécontents en proposant une vision de faibles impôts pour la Grande-Bretagne.

S’adressant à ses partisans lors de l’événement rebaptisé Brexit Party, l’ex-eurodéputé de l’Est de l’Angleterre a déclaré: “Cette nation incroyable, et c’est la nôtre, est abandonnée.

“Nous sommes une nation de lions et de lionnes dirigées littéralement par des ânes.”

Peu de temps après que la salle ait éclaté d’applaudissements, l’ancien homme d’affaires a ajouté : « C’est vraiment choquant de voir comment ils [the Government] peut dire une chose un jour et en une semaine, vous savez que si vous croyez le contraire, cela a plus de chances de se produire.

“On ne peut pas leur faire confiance et ils sont totalement incompétents.”

L’attaque de Tice contre les conservateurs, ou comme il appelle alors les “con-socialistes”, survient quelques semaines seulement après que Reform UK ait connu une augmentation des sondages d’opinion à la suite de l’annonce contraire au manifeste du Premier ministre d’augmenter les cotisations d’assurance nationale pour payer les soins sociaux et le NHS.

“Les Con-socialistes sont désormais le parti d’une fiscalité élevée, d’une réglementation élevée, d’un État nourrice – et tout cela conduit à une faible croissance”, a déclaré le cofondateur de Leave.EU.

“Nous n’avons pas fait le Brexit pour devenir une social-démocratie européenne très taxée, très réglementée et ennuyeuse.

“Nous l’avons fait pour devenir un turbo dynamique, audacieux, ambitieux, à faible taux d’imposition et intelligemment réglementé d’une nation qui fait l’envie du monde.”

Mais Tice a également utilisé sa conférence pour contester le programme de Boris Johnson sur le changement climatique.

“Ce n’est pas net zéro – c’est littéralement net stupide”, a-t-il déclaré.

Alors que les partisans du Parti conservateur arrivaient à Manchester, le bus de Reform UK parcourait la ville.

Sur le côté, le parti a écrit : « L’interdiction des chaudières conservatrices gèlera votre grand-mère !

Même si M. Tice a déjà été désigné comme candidat conservateur potentiel à la mairie de Londres, il a également affirmé que son parti ne resterait pas à l’écart pour protéger les députés conservateurs vulnérables – qui comprennent des ardents Brexiteers tels que Iain Duncan-Smith et Steve Baker.

Au lieu de cela, et contrairement à la décision de Nigel Farage de ne présenter que les candidats du Brexit Party dans 275 sièges non conservateurs aux élections générales de 2019, M. Tice a confirmé que son parti présenterait environ 600 candidats lors de la prochaine élection des Britanniques.

“Nous ne nous opposons aux conservateurs nulle part”, a-t-il déclaré.