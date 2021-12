Brexit percée alors que de nouvelles lois pour «résoudre tous les problèmes» concernant le flux de médicaments entre la Grande-Bretagne et le NI | Politique | Des nouvelles

La nouvelle législation devrait être annoncée vendredi par Maros Sefcovic, 55 ans, vice-président de la Commission européenne, ont confirmé des sources. On pense également que Lord Frost, 56 ans, ministre britannique du Brexit, est au courant de l’évolution de la situation et devrait faire une déclaration.

Les récentes négociations entre le Royaume-Uni et l’UE se sont concentrées sur la manière de garantir l’approvisionnement en médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Une source bruxelloise a révélé à PA : « Nous pensons que les propositions résolvent tous les problèmes qui ont été soulevés au sujet des médicaments. »

Toute proposition de nouvelle législation nécessiterait la ratification à la fois du Conseil européen et du Parlement européen.

M. Sefcovic et Lord Frost devraient passer un appel téléphonique avant l’annonce.

Cela signifie que les marchandises peuvent circuler sans entrave entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord, mais les marchandises en provenance du reste du Royaume-Uni sont soumises à des contrôles et doivent être conformes aux réglementations de l’UE.

Alors que l’Irlande du Nord reçoit la plupart de ses médicaments de fournisseurs basés en Grande-Bretagne, l’UE a fait pression pour que les médicaments progressent afin d’éviter les problèmes après qu’une période de grâce sur les changements se termine en janvier.

Des sources britanniques ont précédemment suggéré qu’elles étaient « déçues » qu’un accord n’ait pas encore été conclu.

À partir du 1er janvier, des douanes et des contrôles complets doivent être introduits sur les marchandises de l’UE entrant en Grande-Bretagne.

Lord Frost a commenté plus tôt cette semaine : « Ceci est dû au fait qu’il existe des traités et des engagements législatifs spécifiques à » un accès sans entrave « pour les marchandises de NI, parce qu’il existe actuellement des dispositions » de statu quo « pour faire fonctionner le protocole, et parce que les négociations sur le protocole lui-même sont toujours en cours et ne seront pas définitivement achevés au 1er janvier.