Brexit percée alors que l’Allemagne s’engage enfin dans le conflit entre le Royaume-Uni et l’UE : « Revenez à vos sens » | Royaume-Uni | Nouvelles

Contrairement à la France, où claquer les Britanniques sur les pourparlers a été monnaie courante, l’Allemagne est restée relativement silencieuse sur la question. Mais il semble que la patience de Berlin s’épuise à la fois avec Londres et Bruxelles.

L’appel du ministre allemand de l’Europe Michael Roth à Londres intervient dans ce qu’il qualifie de « propositions pragmatiques » dans les négociations en cours autour du protocole d’Irlande du Nord.

Il a appelé le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson à « reprendre conscience » du différend en cours.

Lord David Frost a menacé à plusieurs reprises de déclencher l’article 16, un frein d’urgence si les pourparlers sur la position commerciale de l’Irlande du Nord échouaient.

Une telle décision pourrait déclencher une guerre commerciale entre l’UE et le Royaume-Uni.

Suggérer que le problème était grave; M. Roth a déclaré que la situation n’était « pas un jeu ».

S’adressant aux médias sociaux en dehors de la Commission européenne, M. Roth a déclaré: « Chers amis à Londres et en Grande-Bretagne, revenez à vos sens. »

Dans sa vidéo, il poursuit : « Nous voulons, bon sang, travailler ensemble en tant que partenaires et amis. Nous ne voulons pas nous disputer en permanence sur ce que nous avons réellement convenu. »

C’est sans doute le signe le plus clair depuis les élections en Allemagne que la puissance européenne a ressenti le besoin d’intervenir dans les affaires européennes plus larges.

Avec ses propres retombées électorales encore fraîches, l’appel semble signaler que les prochaines négociations entre le Royaume-Uni et l’UE vendredi pourraient être un avertissement de dernière chance pour les deux parties.

Cependant, certains ont rapidement critiqué le point de vue de l’Allemagne sur Twitter.

Mike Aubrey a déclaré : « Hé, pouvez-vous m’expliquer pourquoi cela devrait être une affaire de l’UE lorsque des marchandises sont transférées d’une partie du Royaume-Uni vers une autre partie du Royaume-Uni pour être utilisées/consommées dans cette partie du Royaume-Uni ? »

Ajoutant à l’argument, Kenneth One of Six Variant a déclaré: « Je ne pense pas que vous ayez des raisons d’essayer d’imposer la loi de l’UE sur le territoire britannique et d’attendre un compromis. »

D’accord, Maid a déclaré : « Exactement, ils n’ont aucun droit. S’ils veulent faire du commerce, ils doivent venir chez nous et vice versa. Nos lois s’appliquent à nous, pas aux leurs.

Dans une fouille à l’appel « Cher Londres », Whyohwhy1965 a déclaré: « Chère Allemagne. Non merci. »

Les discussions sont toujours en cours entre l’UE et le Royaume-Uni.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré dimanche que des progrès avaient été réalisés dans les pourparlers et que des solutions pourraient être trouvées si Londres redoublait d’efforts.

La secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan a insisté cette semaine sur le fait que l’article 16 ne serait pas déclenché avant Noël.

Soutenant l’idée que les discussions aboutiront à une conclusion positive, Michael Gove a déclaré : « Lord Frost a signalé que même si, bien sûr, il est toujours possible que l’article 16 doive être invoqué, nous sommes confiants faire des progrès sans ça. »

Le Taoiseach irlandais Micheal Martin a déclaré qu’il pensait que toutes les parties partageaient « un désir commun de régler ces problèmes par la négociation ».

Il a exhorté le Royaume-Uni et l’UE à « passer le cap » et à agir dans « l’intérêt supérieur de la population d’Irlande du Nord sur le terrain ».