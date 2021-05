Brexit POLL: le Royaume-Uni devrait-il proposer à l’Australie un accord de “ tarif zéro ”? VOTE | UK | Nouvelles

Le gouvernement est engagé dans une bataille interne sur l’opportunité d’accorder aux agriculteurs australiens un accès à tarif nul aux marchés britanniques. En cas d’accord, il est à craindre que certains agriculteurs britanniques ne soient sous-cotés par le flux soudain de produits à tarif nul. Cependant, avant le sommet du G7, la pression se fait sur le gouvernement pour qu’il signe l’accord qui est considéré comme l’un des accords historiques pour le Royaume-Uni.

Au milieu de cette lutte interne, Express.co.uk demande dans le sondage exclusif d’aujourd’hui: “Le Royaume-Uni devrait-il proposer à l’Australie un accord” tarif zéro “?”

Selon le Financial Times, le secrétaire au Commerce international et ministre du Brexit, Lord David Frost, fait pression pour accepter un accord à tarif zéro.

En revanche, George Eustice, le secrétaire à l’Environnement, et Michael Gove, le ministre du Cabinet Office, ont mis en garde contre les réactions négatives au niveau national.

Mme Truss a été enfermée dans des discussions avec son homologue Simon Birmingham au sujet de l’accord commercial historique.

Une personne impliquée dans les pourparlers a déclaré: “Il y a une dispute absolument féroce qui se déroule à Whitehall au sujet de l’Australie, avec une pression réelle pour le résoudre d’ici la fin de cette semaine.

“Gove et Eustice sont d’un côté, Truss et Lord Frost de l’autre.”

En effet, Mme Truss a placé un accord avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis comme objectifs clés cette année.

Le ministre du Cabinet a également affirmé que ce serait un échec de ne pas conclure d’accord avec un allié clé en Australie.

JUST IN: Brexit LIVE: Von der Leyen dit “ de coopérer ” maintenant sur un accord financier

Avec des estimations prévoyant que tout accord commercial vaudrait 0,01-0,02% supplémentaire du PIB, certains hésitent à abandonner le secteur agricole.

Un initié a ajouté: “Fondamentalement, nous parlons de signer la mort lente de l’agriculture britannique afin que Liz Truss puisse marquer un point politique rapide.”

Alors que certains chefs de file du secteur se sont battus, les Brexiteers ont affirmé que le Royaume-Uni devait accepter un accord avec l’Australie étant donné la rupture difficile que le gouvernement avait créée avec l’UE.

Sam Lowe, le spécialiste du commerce au centre de réflexion du Centre for European Reform, a déclaré: “Si ces accords avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ne se concrétisent pas à cause de l’opposition intérieure, cela signifie à peu près que le Royaume-Uni ne fait rien avec la Grande-Bretagne mondiale. .

“Parce que si nous ne pouvons pas faire ça, eh bien, en vérité, tout devient plus difficile à partir d’ici.”