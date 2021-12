Brexit : prolongation du visa de travail saisonnier pour les ouvriers agricoles étrangers suite à une pénurie de personnel | Politique | Des nouvelles

Répondant aux demandes des professionnels de l’industrie, le gouvernement a décidé de prolonger le programme de visa de travail agricole saisonnier jusqu’en 2024. Si un étranger obtenait ledit visa, il serait autorisé à venir au Royaume-Uni pour une durée maximale de six mois pour travailler. dans différents secteurs agricoles, dont l’horticulture.

Jusqu’à 30 000 visas seront disponibles l’année prochaine, avec le potentiel d’augmenter de 10 000 autres.

Cela fait suite à plusieurs plaintes émises par la National Farmers’ Union (NFU), qui a affirmé que le Brexit avait causé une pénurie massive de personnel dans leur domaine.

La plupart des saisonniers embauchés pour la récolte des plantes ornementales ou travaillant dans les abattoirs sont des étrangers qui acceptent la précarité du travail et ses bas salaires.

Comme de nombreux ressortissants de l’UE ont quitté le Royaume-Uni en raison du Brexit en plus de la pandémie, les agriculteurs se sont retrouvés avec beaucoup moins de personnel que d’habitude.

Les professionnels ont dû jeter des produits et réduire leur production par manque de main-d’œuvre.

En septembre, la National Pig Association a déclaré que plus de 70 000 porcs risquaient d’être détruits en raison d’un manque de personnel.

À la suite de la prolongation du visa de travail saisonnier, Tom Bradshaw, président de la NFU, a déclaré dans un communiqué: «C’est une nouvelle positive pour les milliers de producteurs de fruits, légumes et fleurs qui comptent sur les travailleurs saisonniers essentiels pour les aider à cueillir, emballer et classer. nos produits frais emblématiques.

« Ces producteurs seront extrêmement soulagés d’avoir des éclaircissements sur l’avenir du programme pour les trois prochaines années.

« Avec les pénuries de main-d’œuvre si répandues dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, nous continuerons de surveiller la situation de près et de continuer à nous engager avec le gouvernement sur les besoins du secteur. »

Le gouvernement a expliqué dans le passé que le Brexit aurait dû pousser ces industries à augmenter les salaires et à rendre ces professions plus attrayantes pour les ressortissants britanniques.

Kevin Foster, ministre de la Migration sûre et légale, a déclaré : « L’extension de la route des visas pour les travailleurs saisonniers trouve le bon équilibre pour soutenir l’industrie pendant la transition vers l’emploi et la priorisation des travailleurs domestiques.

George Eustice, le secrétaire à l’Environnement, a déclaré : « Nous avions un programme de travailleurs saisonniers pour l’agriculture depuis la Seconde Guerre mondiale et bien avant notre adhésion à l’UE.

« Nous reconnaissons que l’agriculture a des exigences uniques et saisonnières en matière de main-d’œuvre à la récolte et nous avons écouté notre industrie mondiale des produits frais pour comprendre leurs besoins. »

Le nombre de visas disponibles sera maintenu à l’étude et diminuera à partir de 2023, ont déclaré le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.

Le gouvernement a exigé un plan du secteur pour réduire le recours à la main-d’œuvre étrangère.