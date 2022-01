Brexit réussi ! Boris salue le retour des couronnes dans les verres à pinte – « Restaurer le bon sens » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Premier ministre a fait valoir que son gouvernement avait été en mesure de réduire les formalités administratives en quittant l’UE.

Il a déclaré: « De la simplification des obligations ahurissantes et complexes de l’UE sur la bière et le vin à la restauration fière du sceau de la couronne sur le côté des verres à pinte, nous réduisons la bureaucratie et la bureaucratie de l’UE et restaurons le bon sens dans notre livre de règles. »

M. Johnson a également fait valoir que le Royaume-Uni avait « utilisé les libertés du Brexit » pour créer un nouveau système d’immigration et conclure des accords commerciaux avec des pays comme l’Australie.

Le Premier ministre a également crédité le Brexit d’avoir sécurisé le déploiement du vaccin.

Il a déclaré : « Nous avons remplacé la libre circulation par un système d’immigration basé sur des points.

« Nous avons obtenu l’année dernière le déploiement de vaccins le plus rapide en Europe en évitant la lenteur des processus européens.

« Et de Singapour à la Suisse, nous avons négocié des accords de libre-échange ambitieux pour stimuler les emplois et les investissements ici chez nous. »

Dans la perspective de 2022, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement irait « plus loin et plus vite » pour capitaliser sur les avantages du Brexit.

La démission de David Frost, le pair conservateur en charge de la mise en œuvre du Brexit, n’a pas non plus été évoquée.

Lord Frost a démissionné du gouvernement à la suite des négociations sur le Brexit ainsi que des inquiétudes concernant les politiques du gouvernement en matière de covid et les augmentations d’impôts.