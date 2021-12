Brexit snobé alors que l’UE laisse la Grande-Bretagne hors de l’initiative Horizon parce que le bloc « ne fait pas confiance au Royaume-Uni » | Politique | Nouvelles

Horizon Europe est le programme de financement clé de l’UE pour la recherche et l’innovation qui vise à lutter contre le changement climatique, à aider à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et à stimuler la compétitivité et la croissance de l’UE. Cependant, un rapport récent a révélé que le Royaume-Uni a été exclu du programme malgré le fait que d’autres pays non membres de l’UE aient obtenu le statut de membre associé mardi.

La Géorgie, Israël, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie, pays non membres de l’UE, ont tous été membres associés d’Horizon Europe mardi.

Le Telegraph a rapporté que l’UE empêchait la Grande-Bretagne d’adhérer parce qu’elle ne « fait pas confiance » au gouvernement britannique en raison de la dispute en cours sur le protocole d’Irlande du Nord.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré au Telegraph : « L’association du Royaume-Uni à Horizon Europe et à d’autres programmes de l’UE sera finalisée en temps voulu.

« Cela nécessite un niveau de confiance dans le respect des conditions ci-jointes. »

LIRE LA SUITE : Brexit Live : James Dyson dénonce furieusement « l’innovation étouffante » de l’UE

« Je suis convaincu que la question des médicaments pourrait être un modèle pour aborder et résoudre ensemble les problèmes en suspens restants. »

Le gouvernement irlandais s’est joint à de nombreux dirigeants mondiaux pour exhorter le Royaume-Uni à ne pas déclencher l’article et a averti que cette décision déclencherait probablement des représailles de l’UE qui pourraient entraîner une guerre commerciale.

Le chef adjoint de l’Irlande, Leo Varadkar, a déclaré le mois dernier : « Le message que j’enverrais à Boris Johnson est que nous avons un accord concernant l’Irlande du Nord, nous avons un accord concernant le commerce avec l’Union européenne – ne le mettez pas en péril.

« Vous avez participé à la négociation, vous en êtes propriétaire, c’est durement gagné, c’est une erreur de penser qu’en exacerbant les tensions ou en essayant de vous en retirer, vous obtiendrez une meilleure affaire : vous habitude. »

Les progrès sur les règles restreignant la circulation des marchandises entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord ont été jugés décevants, mais les discussions sur la question ont été qualifiées de constructives.