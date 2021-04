Brexit: un accord commercial avec la Turquie «à l’horizon» – le commerce avec Ankara s’envole | Politique | Nouvelles

Les données compilées à partir de l’Assemblée des exportateurs turcs montrent que les ventes au Royaume-Uni ont augmenté de 12,7% pour atteindre 2 milliards de livres (2,7 milliards de dollars). La Grande-Bretagne a également reçu pour 700 millions de livres sterling de marchandises turques rien qu’en mars, une augmentation de 33,1% d’une année sur l’autre.

La Turquie et le Royaume-Uni ont prolongé leur accord de libre-échange en décembre quelques jours avant que la Grande-Bretagne ne quitte officiellement l’Union européenne, pour maintenir le flux de marchandises existant.

Les ministres du commerce des deux pays ont signé un accord le 29 décembre avec les ministres affirmant que l’accord prolongé reproduirait les conditions commerciales existantes.

Mais les responsables des deux parties ont déclaré qu’un nouvel accord plus ambitieux était à l’horizon avec l’accord actuel pour être étendu aux investissements et aux services.

Une source du ministère du Commerce international a ajouté: « Nous notons les chiffres de la Turquie, cela montre que les pays du monde entier veulent faire des affaires avec une Grande-Bretagne rafraîchie et libre des règles et réglementations de l’UE.

« Des liens plus larges et un accord potentiel se profilent à l’horizon et nous sommes impatients de travailler plus étroitement à Ankara.

« La Turquie est un partenaire commercial important pour la Grande-Bretagne et nous sommes sûrs qu’ils ressentent la même chose à propos du Royaume-Uni. »

Les relations commerciales du Royaume-Uni avec la Turquie valaient 18,6 milliards de livres sterling (25,25 milliards de dollars) en 2019, la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, affirmant qu’il s’agissait du cinquième accord commercial en importance négocié par les responsables.

Dominick Chilcott, ambassadeur du Royaume-Uni en Turquie, a déclaré qu’il y avait «un très bel avenir» pour les deux pays.

«Le Royaume-Uni veut trouver d’autres fournisseurs. Cela arrive dans notre localité, il y a un fournisseur relativement bon marché avec une large base de fabrication, qui fabrique selon les normes européennes.

« Et ça s’appelle la Turquie. »

Mais M. Chilcott a appelé à la prudence face à l’ambition de la Turquie de rejoindre l’UE.

Il a ajouté: «Si vous regardez les déclarations publiques des membres du gouvernement turc, elles sont très claires.

«L’adhésion est toujours l’objectif à long terme.

«Je ne suis pas sûr que ce sera le cas parce que, vous savez, l’une des grandes conséquences du Brexit est que nous sommes en dehors de l’union douanière et que la Turquie veut rester et même étendre ses relations au sein de l’union douanière.»