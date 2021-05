Brexit: un acolyte de Macron ordonne à Boris de ne pas «provoquer» l’UE à propos du protocole NI | Politique | Nouvelles

Et le jeune ministre français des Affaires européennes a également insisté sur le fait que l’arrangement controversé doit être «entièrement respecté», indiquant clairement que ni Bruxelles ni Paris ne sont disposés à bouger sur la question. Le mécanisme, par lequel l’Irlande du Nord reste liée par les règles et réglementations de l’UE en matière d’importations et d’exportations, vise à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Cependant, les critiques, en particulier au sein de la communauté unioniste, soutiennent que cela a plutôt abouti à une frontière en mer d’Irlande – et a par conséquent creusé un fossé entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

En février, Boris Johnson a prolongé unilatéralement une période de grâce pour les contrôles des denrées alimentaires entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord jusqu’en octobre, incitant l’UE à engager des poursuites judiciaires, arguant que cette décision constituait une violation de l’accord signé par le Premier ministre en décembre.

S’exprimant aujourd’hui, M. Beaune a déclaré que le bloc ne pouvait accepter aucune mesure unilatérale de la Grande-Bretagne qui menacerait l’intégrité du marché unique via la frontière irlandaise, qualifiant de dangereux de remettre en question le protocole de l’accord sur le Brexit en Irlande du Nord.

S’exprimant lors d’un voyage en Irlande, M. Beaune a expliqué: «Ce protocole doit être pleinement respecté.

«C’est ce que nous attendons du Royaume-Uni.

Il a ajouté: «Cela ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de flexibilité et de moyens d’appliquer le protocole qui réduisent les frictions commerciales.

JUST IN: Fishing SELL-OUT: De nouvelles données dévoilent l’étendue de l’assemblage du Brexit

M. Beaune s’exprimait le même jour qu’Arlene Foster a rencontré Boris Johnson pour la dernière fois en tant que Premier ministre d’Irlande du Nord, après avoir présenté sa démission le mois dernier.

S’exprimant au préalable devant Downing Street, elle a déclaré que le Premier ministre devait “traiter” le protocole de l’Irlande du Nord qui, selon elle, “rétrécira un terrain d’entente” s’il n’est pas abordé.

Elle a ajouté: «Je pense que le Premier ministre et Lord Frost ont écouté, ils ont fait de très bonnes déclarations concernant le traitement du protocole.

“Mais maintenant, nous devons voir des actions, et nous devons voir des actions très bientôt, car chaque jour le protocole reste tel qu’il est, il y a plus de dégâts causés à l’Irlande du Nord.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que M. Johnson l’avait trahie à propos des problèmes frontaliers, après s’être engagé à ne jamais créer de barrières économiques entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, Mme Foster a déclaré: “Eh bien, écoutez, je me suis lancée en politique pour faire de l’Irlande du Nord une meilleur endroit, pour faire avancer l’Irlande du Nord.

“Je crois que si nous voulons faire cela et continuer à le faire, alors je pense que nous devons traiter le protocole de manière très proactive et j’espère que lorsque je parlerai au Premier ministre ce matin, nous en saurons plus à ce sujet. . “

Mais elle a insisté sur le fait que le Brexit et le protocole devaient être considérés comme des questions distinctes.

Elle a déclaré: «Je pense que vous devez séparer le Brexit et le protocole. Le protocole fait du tort à l’Irlande du Nord.

“Bien sûr, je crois au Brexit parce que je crois que nous devions quitter l’Union européenne et toutes les règles strictes qui y étaient, pour nous permettre d’être plus flexibles, pour nous permettre d’avoir une place dans le monde.

“Mais si le Royaume-Uni veut avoir une nouvelle place dans le monde, l’Irlande du Nord doit en faire partie et actuellement, à cause du protocole, nous ne le sommes pas.”