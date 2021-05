Brexit: un eurodéputé fait irruption dans une UE «aux oeillères» et ordonne au bloc de «grandir» | Politique | Nouvelles

Et Michiel Hoogeveen a déclaré que la réticence à soutenir le projet de décisions d’exécution de la Commission européenne sur la protection adéquate des données personnelles au Royaume-Uni a laissé un «goût amer». S’exprimant aujourd’hui au Parlement européen, M. Hoogenveen a déclaré: «Le Brexit était une décision prise démocratiquement.

«Mais dans une large mesure pour le Parlement, le Brexit est et reste une réalité inacceptable.»

Il a expliqué: «Aujourd’hui, nous parlons de l’approbation de la transmission de la protection des données rendue possible et autorisée entre l’Europe et le Royaume-Uni.»

Le Royaume-Uni a «des normes très élevées dans le domaine de la protection des données, parfois même plus strictes que dans l’UE», a souligné M. Hoogenveen.

Cependant, il a ajouté: «Et pourtant, un certain nombre de mes pairs l’utilisent pour supprimer tout contenu de cette législation par le biais de cette politique aveugle.

«La démocratie a un goût amer.

«Une approche professionnelle et adulte de la protection des personnes, c’est ce qui préoccuperait un vrai démocrate et, bien entendu, dans ce Parlement, nous devons être à la hauteur de cela.»

JUST IN: L’acolyte de Macron ordonne à Boris de ne pas “ provoquer ” l’UE

«Le niveau de protection des données au Royaume-Uni est à nouveau égal au niveau qu’il avait lorsqu’il ne faisait pas encore partie de l’UE.

Expliquant pourquoi il était crucial de résoudre la situation, M. Hoogenveen a déclaré: «Une prise de décision adéquate est urgente car l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni expire à la fin du mois de juin.

«La continuité des flux de données entre le Royaume-Uni et l’UE est essentielle pour le commerce entre l’UE et le Royaume-Uni, ce qui nécessite une décision d’adéquation.»

S’exprimant avant un vote final à la fin de la dernière session plénière de cette semaine, il a déclaré: «Compte tenu de la grande importance du vote et compte tenu des arguments avancés, nous devons voter en faveur de la reconnaissance de l’adéquation demain.

«Cependant, certains partis au parlement s’y opposent, simplement à cause du Brexit.

«J’appelle mes pairs à voter pour et à s’abstenir de tout comportement enfantin qui bloque le commerce et le flux de données vitaux.»

La Commission a publié ses projets de décisions en février, ce qui a été bien accueilli à l’époque par le gouvernement britannique.

Le secrétaire d’État au numérique, Oliver Dowden, a déclaré: «Je salue la publication de ces projets de décisions qui reflètent à juste titre l’engagement du Royaume-Uni en faveur de normes élevées de protection des données et ouvrent la voie à leur approbation formelle.

«Bien que les progrès de l’UE dans ce domaine aient été plus lents que nous l’aurions souhaité, je suis heureux que nous ayons atteint cette étape importante après des mois de discussions constructives au cours desquelles nous avons défini notre solide cadre de protection des données.

«J’exhorte maintenant l’UE à honorer son engagement d’achever rapidement le processus d’approbation technique, afin que les entreprises et les organisations des deux côtés puissent en tirer des avantages évidents.»

L’UE reconnaît déjà d’autres pays dans le monde comme adéquats, notamment l’Argentine, le Canada, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l’Uruguay – et le Royaume-Uni échange librement des données avec ces pays.

Des décisions positives d’adéquation des données en vertu du règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD) et de la directive sur l’application de la loi (LED) permettraient aux données personnelles de continuer à circuler librement de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique européen (EEE) au sens large vers le ROYAUME-UNI.