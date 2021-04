Brexit: un ex-diplomate irlandais demande que l’UE soit remplacée par une «alliance anglophone» britannique | Politique | Nouvelles

Le déploiement des vaccins dans l’UE est « trop lent », selon l’OMS

Ray Bassett s’exprimait à un moment où les relations post-Brexit entre la Grande-Bretagne et l’UE étaient de plus en plus tendues, exacerbées par la dispute sur la récente menace de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’interdire les exportations de vaccins AstraZeneca. Cependant, les rapports de la semaine dernière suggéraient que le gouvernement de Boris Johnson envisageait d’offrir 3,7 millions de vaccins à la République, ce que l’ancien ambassadeur au Canada, en Jamaïque et aux Bahamas, a déclaré M. Bassett, serait extrêmement utile à l’avenir.

Selon le site Web Our World in Data, au 31 mars, le nombre de vaccins pour 100 personnes que l’Irlande a administrés jusqu’à présent (16,6) était légèrement inférieur à la moyenne de l’UE27 (17,03), et inférieur à un tiers du Taux du Royaume-Uni (52,53).

Il a déclaré à Express.co.uk: « Ce fiasco de la vaccination démontre sans aucun doute que la dévotion à l’euro de nos dirigeants a un prix élevé.

«La décision du Royaume-Uni d’offrir certains vaccins à la République d’Irlande serait une bonne idée car la période post-Brexit a été difficile pour l’Irlande.

Leo Varadkar a été vivement critiqué par M. Bassett (Image: PA)

Micheal Martin a remplacé M. Varadkar en tant que Taoiseach l’année dernière (Image: GETTY)

«Il y a un besoin sérieux de réinitialiser la relation entre Londres et Dublin et un geste magnanime, en particulier après la conduite inutile de Leo Varadkar pendant le Brexit, serait grandement apprécié et stratégiquement bon pour le Royaume-Uni.»

M. Bassett a exposé sa vision de l’avenir des relations britanniques / irlandaises en Irlande et de l’UE après le Brexit, le livre qu’il a publié l’année dernière.

Il a expliqué: «L’Irlande, sous Taoiseach Micheal Martin, s’est subtilement éloignée de la position anti-britannique de Varadkar.

Leo Varadkar accueille Boris Johnson à Dublin en tant que Taoiseach (Image: GETTY)

«Martin, avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, a aidé à conduire l’opposition à l’intérieur de l’UE à des contrôles plus stricts des exportations de vaccins, ce qui était dans l’intérêt du Royaume-Uni.

« Une alliance anglophone irlandaise / britannique pourrait être très utile pour les deux pays. »

Parlant de la possibilité que le Royaume-Uni donne à l’Irlande certains de ses vaccins en excès la semaine dernière, Simon Coveney, le ministre irlandais des Affaires étrangères, a salué l’idée, du moins en théorie, tout en restant prudent.

Simon Coveney, Tanaiste d’Irlande (Image: GETTY)

Taux de vaccination contre le coronavirus (Image: Express)

Il a déclaré à l’Irish Times: « Bien sûr, s’il y en avait, nous serions très intéressés à en parler au gouvernement britannique. »

Cependant, il a ajouté: «Moins de six pour cent des adultes au Royaume-Uni ont reçu leur deuxième coup. Il reste donc des dizaines de millions de personnes à recevoir leur premier coup au Royaume-Uni.

«Il se peut qu’il y ait un excès de vaccins à un moment donné dans le futur, mais je ne pense pas que nous soyons réalistes en train de regarder cela pendant de très nombreuses semaines encore.

Fichier d’information de Leo Varadkar (Image: Express)

Le Sunday Times a suggéré la semaine dernière que le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, le ministre Michael Gove et le secrétaire du Nord Brandon Lewis avaient discuté de cette possibilité, une source du cabinet suggérant que cela commence après Pâques.

Cependant, une source gouvernementale irlandaise a déclaré à l’Irish Times: «Il n’y a eu aucun contact.

«Cela arrive à un moment où ils ont annoncé publiquement qu’ils avaient une pénurie de vaccins en avril.»

«Nous ne nous attendons pas à avoir des problèmes d’approvisionnement en vaccins.

Ray Bassett est l’ancien ambassadeur d’Irlande au Canada, à la Jamaïque et aux Bahamas (Image: Yale)

«Le déploiement des vaccins en Irlande commence en fait à décoller comme une fusée, l’offre augmente clairement.»

Le Fine Gael M. Varadkar a démissionné de son poste de Taoiseach en juin dernier, conformément à l’accord de coalition qui a vu le chef du Fianna Fail, M. Martin, prendre le poste de chef de file.

Depuis lors, il est resté en tant que Tanaiste, ou vice-Premier ministre, avec la possibilité d’échanger à nouveau des emplois avec M. Martin l’année prochaine.

Cependant, sa décision controversée, alors qu’il était toujours Taoiseach, de divulguer une copie d’un accord de rémunération des médecins entre l’État et l’Organisation médicale irlandaise (OMI) à son ami, le Dr Maitiu O Tuathail, l’a laissé sous une énorme pression, surtout depuis que la police a lancé un crime. enquête sur l’affaire.