Brexit: une eurodéputée finlandaise déclare que son pays doit quitter l’UE «impériale» | Politique | Nouvelles

L’UE “ doit voler de ses propres ailes ”, déclare Huhtasaari

Laura Huhtasaari s’exprimait le lendemain de l’accusation de Bruxelles d’avoir tenté de «forcer» la Finlande à ratifier son fonds de récupération du coronavirus de 650 milliards de livres sterling au milieu des suggestions que la législature du pays scandinave pourrait refuser de le faire. Avec une majorité des deux tiers requise, la Première ministre finlandaise Sanna Marin reste convaincue qu’elle obtiendra un accord – mais a néanmoins demandé l’avis de l’équipe juridique du Conseil européen cette semaine sur ce qui se passerait en cas de blocage.

Mme Huhtasaari, membre du parti finlandais de droite, est une fervente critique de l’UE qui estime que son pays devrait suivre l’exemple du Royaume-Uni – et a déclaré que les événements de cette semaine avaient encore renforcé son point de vue.

Elle a déclaré à Express.co.uk: «Il est important de comprendre que l’UE est un projet impérial, qui vise à imposer des décisions prises au niveau central à tous ses États membres.

«Cependant, le projet de création d’un véritable État souverain de l’UE est encore incomplet.»

L’eurodéputée finlandaise Laura Huhtasaari estime que la Finlande devrait suivre l’exemple du Royaume-Uni (Image: GETTY)

Sanna Marin, Premier ministre finlandais (Image: GETTY)

Elle a expliqué: «D’une part, les États membres de l’UE ont toujours l’indépendance juridique pour refuser les initiatives fédéralistes.

«D’un autre côté, cela provoquerait des crises économiques et politiques, comme c’est le cas avec le Fonds de relance de l’UE.»

En conséquence, l’UE fait régulièrement pression sur les États membres pour qu’ils s’en tiennent à «la seule et unique ligne politique de l’UE déterminée au niveau central», a déclaré Mme Huhtasaari.

Le président français Emmanuel Macron (Image: GETTY)

Elle a ajouté: «Dans ce cas, c’est la Finlande, qui doit constater que sa souveraineté a été restreinte, de facto.»

Mme Huhtasaari a averti: «Le peuple finlandais doit comprendre que l’adhésion à l’UE est incompatible avec l’indépendance et la souveraineté réelles de la Finlande, et donc même avec une vraie démocratie.

«Les citoyens britanniques, qui ont voté pour le Brexit, l’avaient profondément reconnu.

Laura Huhtasaari s’exprimant au Parlement européen l’année dernière (Image: UE)

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

«À mon avis, nous devrions suivre la voie qu’ils ont choisie pour préparer le retrait de l’UE.»

Certains politiciens finlandais ont exprimé des inquiétudes concernant le paquet de mesures, qui craignent, selon les critiques, de déclencher des dépenses publiques incontrôlables dans les pays du sud du bloc, en particulier en Espagne et en Italie, les membres de l’UE27 étant conjointement responsables des dettes qui en résultent.

Les avocats de l’UE ont déclaré hier à Mme Marin que le fait de ne pas ratifier l’accord entraînerait simplement «des dommages de réputation sans précédent et une pression politique sur cet État membre», sans plan B en place, a rapporté hier la chaîne de télévision finlandaise YLE.

Cartographie des factions du budget de l’UE (Image: Express)

Cependant, Wolfgang Munchau, d’Euro Intelligence, a suggéré que l’approche intransigeante de Bruxelles pourrait se retourner contre lui en provoquant un non, a déclaré que la décision des avocats de l’UE pourrait entraîner un non en Finlande.

Il a déclaré: «L’UE tente d’inciter une Finlande réticente à ratifier le fonds de relance, pour lequel une majorité des deux tiers est nécessaire au parlement.

«Je pense que c’est contre-productif – possibilité à court terme, certainement à long terme.»

Les fonds de 650 milliards de livres sterling seront distribués sous forme de subventions non remboursables et de prêts à faible coût aux régions et aux industries qui ont été les plus durement touchées par la pandémie.

Chiffres du coronavirus dans le monde (Image: Express)

La Commission européenne s’est vu octroyer des pouvoirs d’emprunt, d’imposition et de dépenses massifs lui permettant de s’endetter à hauteur de 351 milliards de livres sterling.

L’argent sera versé dans le cadre d’un package global totalisant 1,6 billion de livres sterling, qui comprend le prochain budget septennal du bloc.

Le président français Emmanuel Macron est l’un des moteurs du plan de relance, après l’avoir accueilli comme le plus grand coup de pouce à l’intégration européenne depuis l’introduction de l’euro en 1999.

On pense qu’il est en faveur d’une fiscalité plus large à l’échelle de l’UE pour payer le paquet.