Brexit: une nouvelle étude montre que la moitié des sortants n’étaient pas des partisans «laissés pour compte» mais des «aisés» | Politique | Nouvelles

Un rapport du Royaume-Uni dans une Europe en mutation montre que la moitié des Brexiteers étaient en fait confortablement bien lotis. L’étude souligne qu’ils ne s’attendaient pas à d’énormes gains économiques, mais pensaient que quitter l’UE aiderait à résoudre d’autres problèmes en Grande-Bretagne.

Le groupe de réflexion UK in a Changing Europe s’est inspiré des ateliers de l’été 2020 du NatCen Social Research.

Le rapport, intitulé “ Des sortants confortables: les attentes et l’espoir des électeurs du Brexit négligés ”, vise à découvrir les motivations et les aspirations d’un électeur de congé typique au Royaume-Uni.

Le rapport se lit comme suit: «Une image de l’électeur de congé laissé pour compte s’est installée: un habitant peu instruit d’une ville balnéaire délabrée ou du nord sinistre et postindustriel.

«Mais on oublie trop facilement qu’aucun lieu (ou groupe de personnes) n’est totalement homogène.

«De nombreuses personnes ont voté pour le Brexit, même dans les pays les plus favorables au reste; plus d’un million de personnes en Ecosse et 1,5 million à Londres ont voté pour le congé. »

La recherche a révélé que près de la moitié des électeurs en congé étaient relativement aisés.

Seul un quart des électeurs du Brexit ont été classés comme «économiquement défavorisés, anti-immigration» et «très susceptibles» d’avoir un revenu mensuel du ménage inférieur à 2 200 £ par mois.

Un tiers des sortants ont été regroupés dans les «classes ouvrières plus âgées» avec une moyenne d’âge de 71 ans.

NatCen a organisé huit ateliers auxquels ont participé 130 personnes – 73 qui ont voté pour le congé, 55 qui ont voté pour rester dans l’UE et deux qui n’ont pas voté.

Bien que certains électeurs prévoyaient des perturbations économiques initiales, les partisans confortables pensaient être «à l’abri … des routes cahoteuses à venir».

Le rapport indique: «Beaucoup de décrocheurs confortables aimaient l’endroit où ils vivaient, ils parlaient de l’accès aux espaces verts, aux centres commerciaux et aux commodités locales, mais étaient conscients des zones proches où ils voyaient des problèmes de criminalité et de comportement antisocial, un manque d’opportunités pour les jeunes et la perte de l’industrie manufacturière locale.

«Ils pensaient que le Brexit libérerait des fonds pour une partie de cet investissement.»