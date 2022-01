Brexit victoire de la Grande-Bretagne ! La Suède ouvre un bureau international pour la science – au Royaume-Uni | Sciences | Des nouvelles

La Suède, qui fait partie de l’UE, a établi le week-end dernier son septième Bureau international de la science et de l’innovation dans son ambassade à Londres. Selon leur communiqué de presse, l’Office suédois des sciences « développera et renforcera la collaboration entre le Royaume-Uni et la Suède sur des questions liées à la stratégie du gouvernement en matière de sciences de la vie, sa stratégie d’exportation et d’investissement, le projet de loi sur la recherche et l’innovation et les programmes de partenariat stratégique du gouvernement.

Karl-Petter Thorwaldsson, ministre des Affaires, de l’Industrie et de l’Innovation, a déclaré : « Le bureau de Londres est une initiative importante et stratégique pour un pays comme la Suède où les questions d’exportation et d’innovation sont d’une importance vitale.

« La création de l’Office est un moyen efficace d’atteindre les objectifs de la stratégie suédoise en matière de sciences de la vie et s’inscrit pleinement dans le cadre des efforts visant à aider les programmes de partenariat du gouvernement à avoir un impact international. »

La Suède a déjà établi des bureaux pour la science et l’innovation dans ses ambassades au Brésil, à New Delhi, à Pékin, à Séoul, à Tokyo et à Washington DC.

La ministre de l’Éducation Anna Ekström a déclaré : « Le nouveau Bureau de la science et de l’innovation au Royaume-Uni contribuera à accroître la visibilité internationale des établissements d’enseignement supérieur suédois.

« Ceci est important pour maintenir un haut niveau de qualité dans la recherche et renforcer la Suède en tant que nation de recherche. »

Le communiqué disait : « Le Royaume-Uni est un pays prioritaire pour la Suède et un partenaire important dans des domaines tels que l’innovation et la recherche, ainsi qu’un allié proche sur de nombreuses questions de politique commerciale ».

Annika Strandhäll, ministre du Climat et de l’Environnement, a souligné l’importance de la science du climat, déclarant : « Nous sommes au milieu d’une transition industrielle verte axée sur le climat, et le Royaume-Uni est un partenaire stratégiquement important dans ces efforts.

« La création du bureau de Londres nous permet de renforcer nos relations et de poursuivre des efforts climatiques plus ambitieux. »

