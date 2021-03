Brexiteer accuse Bruxelles d’attaques politiquement motivées contre un fabricant britannique de vaccins | Politique | Nouvelles

Le député conservateur a déclaré que les tentatives de Bruxelles de bouc émissaire du géant pharmaceutique anglo-suédois s’étaient retournées contre lui et se traduiraient par une diminution des doses atteignant les États membres alors que l’Europe est engloutie par une troisième vague d’infections à coronavirus.

Écrivant sur le site Web Pavlovic Today, il a déclaré: «Le fait qu’AstraZeneca, aux côtés du Royaume-Uni, soit devenu le bouc émissaire politique de l’échec de l’UE à se procurer et à déployer avec succès un volume suffisant de vaccins pour ses 500 millions de citoyens par rapport aux États-Unis et aux États-Unis. Royaume-Uni, n’est pas contesté.

«Le monde avait vu l’UE mener une attaque coordonnée, implacable et politiquement motivée contre AstraZeneca, jetant le doute sur son éthique commerciale en affirmant qu’elle renonçait à son contrat, ce qui s’est avéré faux lorsque ces contrats ont été rendus publics.

«Des dirigeants de l’UE autrefois respectés se sont ensuite penchés sur les niveaux de la science vaudou pour remettre en question l’efficacité et la sécurité du vaccin Oxford AstraZeneca, le tout contre les appels de la propre Agence européenne du médicament de l’UE et de la communauté scientifique mondiale, et surtout, les tests et les preuves scientifiques. «

Il a poursuivi: «L’UE et la France ont menacé AstraZeneca de poursuites judiciaires extrêmement coûteuses et dommageables.

«Toutes ces attaques injustifiées contre AstraZeneca constitueraient un défi pour toute entreprise, mais plus encore pour une entreprise qui avait pris la noble décision de fournir au monde un produit vital sans but lucratif.

« Nous avons un dicton au Parlement britannique qui semble tout à fait applicable à cette situation – » Aucune bonne action ne reste longtemps impunie « . »

M. Bridgen a déclaré que la performance lamentable de l’UE était démontrée par son échec à investir dans la recherche nécessaire pour créer un vaccin viable et qu’elle cherchait à faire du free-ride sur le dos des programmes parrainés par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le député du nord-ouest du Leicestershire a déclaré que Bruxelles avait ensuite tenté d’enseigner à AstraZeneca et à d’autres sociétés pharmaceutiques une leçon que « ce que l’UE exige que l’UE doit obtenir ».

Il a déclaré: «En fin de compte, l’action politiquement motivée de l’UE contre AstraZeneca s’est retournée contre nous, ce qui signifie que l’UE obtiendra moins de vaccins à l’avenir et paiera plus pour ceux qu’elle sécurise, car elle n’est pas considérée comme un partenaire commercial souhaitable et de confiance par le fabricants de vaccins. «

Bruxelles a blâmé les pénuries massives de doses d’AstraZeneca pour la lenteur du déploiement des vaccins à travers le bloc.

Le commissaire européen aux marchés intérieurs, Thierry Breton, a déclaré que les vaccins produits par AstraZeneca au sein du bloc y resteraient jusqu’à ce que l’entreprise revienne à remplir ses engagements de livraison.

Sur 300 millions de doses devant être livrées aux pays de l’UE d’ici la fin juin, AstraZeneca vise à n’en livrer que 100 millions.

L’UE a resserré sa surveillance des exportations de vaccins contre les coronavirus, lui donnant une plus grande latitude pour bloquer les expéditions vers des pays ayant des taux d’inoculation plus élevés tels que la Grande-Bretagne, ou qui ne partagent pas les doses qu’ils produisent.

Selon un calendrier interne d’AstraZeneca daté du 10 mars, la société prévoyait de livrer à l’UE près de 10 millions de doses de vaccins la semaine prochaine, soit un tiers de l’ensemble de son approvisionnement à l’UE jusqu’à présent.