Brexiteer annihile le Rejoiner Adonis avec CINQ raisons principales pour lesquelles les électeurs ont abandonné le Parti travailliste | Politique | Nouvelles

Le pair travailliste, qui fait campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne l’Union européenne, a appelé au retour de Tony Blair dans une tentative désespérée de mettre les travaillistes au pouvoir. Mais le Brexiteer Martin Daubney a répliqué à Lord Adonis avec une série de raisons pour lesquelles les électeurs ont abandonné le parti.

M. Daubney a tout d’abord souligné comment le Parti travailliste avait choisi un archi-reste comme candidat à l’élection partielle de Hartlepool jeudi dernier, alors que la ville du Nord-Est soutenait massivement le Brexit lors du référendum de 2016.

Dans un affrontement enflammé avec Lord Adonis sur Jeremy Vine le 5, l’ancien député européen a déclaré: «J’ai voté pour le parti travailliste pendant plus de 20 ans, je suis du Nottinghamshire et cette idée que nous pouvons revenir vers le futur et Blair est la réponse que je trouve particulièrement déprimant et tawdry.

«C’est comme une équipe de football qui ne peut pas gagner un trophée en regardant un vieux DVD de l’époque où ils étaient bons et c’est vraiment assez pathétique!

«Et une autre chose que nous devons mettre en contexte ici, qu’est-ce que Tony Blair, Lord Adonis et Keir Starmer et le candidat à Hartlepool ont en commun qui a été anéanti la semaine dernière? Ils ont tous activement fait campagne pour annuler et renverser le référendum sur le Brexit.

«Ils pensaient tous que leur voix était plus importante que celle de l’électorat, les électeurs travaillistes ont répondu en nombre record, le mur rouge est devenu bleu.

«Et l’idée que ramener Blair en politique est la même maintenant que dans les années 90 est franchement un pays imaginaire.

«Et c’est pourquoi les travaillistes sont voués à être voués à l’opposition pendant des années, voire des décennies, à moins qu’ils ne changent radicalement de position».

Le présentateur déverrouillé, M. Daubney, a ensuite énuméré quatre autres raisons des malheurs électoraux du Labour.

Les travaillistes ont subi une défaite écrasante lors de l’élection partielle de Hartlepool, qui a vu les conservateurs prendre la circonscription pour la première fois depuis sa création il y a des décennies.

Pendant ce temps, lors des élections au conseil anglais, le parti de Boris Johnson a gagné 294 conseillers à travers le pays, tandis que le parti travailliste en a perdu 267.

Sir Keir a rencontré lundi son cabinet fantôme remanié à Westminster pour la première fois après les résultats humiliants des élections.

Cela fait suite à une réaction brutale au cours du week-end après qu’il ait dépouillé la chef adjointe Angela Rayner de ses rôles de présidente du parti et de coordinatrice de campagne.

Au milieu des accusations selon lesquelles il tentait de faire d’elle un bouc émissaire, il a été annoncé dimanche soir qu’elle se verrait confier un nouveau rôle dans l’observation du ministre du Cabinet Michael Gove.

Elle a également été nommée première secrétaire d’État de l’ombre, faisant d’elle la vice-première ministre de l’ombre.