Brexiteer dit que Boris doit rompre l’accord avant qu’il ne soit trop tard “L’UE n’a aucun respect pour le Royaume-Uni” | Politique | Nouvelles

Mme Adye, directrice du groupe de campagne Get Britain Out, a fait ses remarques à la fin d’une semaine qui a vu de nouvelles disputes entre Londres et Bruxelles sur un certain nombre de questions clés. Plus précisément, elle a souligné le retard actuel dans le retard dans la ratification de l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE, les États membres ne respectant pas les droits des expatriés britanniques dans l’UE et ce qu’elle a qualifié de «tentatives continues» de la Commission européenne, dirigé par la présidente Ursula von der Leyen, pour exercer un contrôle sur l’Irlande du Nord via les dispositions controversées du protocole.

Et Mme Adye a suggéré que les multiples problèmes ne servaient qu’à renforcer la justification de la sortie du bloc en premier lieu.

Elle a déclaré: «L’incapacité de l’UE à tenir ses promesses ne fait que démontrer les échecs intrinsèques répétés de l’Union européenne, alors que les bureaucrates et les politiciens nationaux en faillite tentent de se battre constamment pour leurs responsabilités.

Essayer d’équilibrer les besoins de 27 autres pays ne sera jamais aussi efficace ou efficient que chaque pays accordant la priorité à ses besoins indépendants.

«Cela ne veut pas dire être insulaire, cela signifie être pratique. Une seule taille ne peut jamais convenir à tous. »

Bruxelles traînait les pieds de la même manière qu’elle l’avait fait trop souvent dans le passé, a ajouté Mme Adye.

Elle a expliqué: «L’UE a déjà essayé ces tactiques dilatoires, bien que l’accord ait été signé il y a plus de quatre ans, l’accord commercial UE-Canada n’est encore que provisoirement en vigueur.

JUST IN: un économiste affirme que la faute vaccinale de l’UE justifie le Brexit

«Alors, où est la pression exercée sur l’UE pour qu’elle maintienne sa part de l’accord?»

Dans un message direct adressé à M. Johnson, Mme Adye a déclaré: «Il est temps que Boris se lève contre l’UE pour mettre fin à ce jeu.

«Si sa création refuse, nous devrions répondre à notre menace pendant les négociations de nous éloigner des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

«L’UE continue de manquer les délais de ratification et ne montre aucun respect pour notre souveraineté nationale.

«Ils viennent tout juste de confirmer qu’ils tiendront un vote en plénière sur l’Accord mardi prochain, le 27 avril, dernière date avant qu’une autre prorogation ne soit requise.

«L’option correcte et sensée pour le moment est de déchirer cet accord rompu et de faire sortir complètement la Grande-Bretagne de l’UE avant qu’il ne soit trop tard.»

Les députés européens devraient soutenir massivement l’accord de commerce et de coopération la semaine prochaine, dernière étape de son approbation, mais il y avait eu des doutes sur le fait qu’ils le feraient à temps.

Les chefs des groupes politiques ont convenu jeudi de soumettre le vote sur l’accord et une résolution connexe à la salle plénière du parlement mardi prochain.

Les comités parlementaires avaient auparavant soutenu l’accord commercial par 108 voix contre une.

S’il n’y avait pas de vote ce mois-ci et que l’application provisoire de l’accord n’était pas prolongée, alors l’accord commercial cesserait de s’appliquer, laissant la Grande-Bretagne et l’Union européenne faire des échanges avec des tarifs et des quotas.