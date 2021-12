Brexiteer verse de l’eau froide sur Remoaners un an après l’accord historique | Politique | Des nouvelles

Darren Grimes, 28 ans, s’est tourné vers les médias sociaux pour défendre le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, un an après que Boris Johnson, 57 ans, a dévoilé l’accord historique de la Grande-Bretagne après le Brexit avec le bloc de Bruxelles. M. Grimes, qui a rejoint GB News en tant qu’hôte de sa nouvelle émission Real Britain qui sera diffusée en janvier, a fait campagne pour que le Royaume-Uni rompe ses liens avec l’UE en 2016 après avoir fondé la « campagne pro-Brexit axée sur les jeunes » BeLeave.

Il a écrit sur Twitter : « Cela fait un an que l’accord sur le Brexit a été conclu… Quelqu’un est-il mort de faim ? Non. Sommes-nous à court de médicaments ? Non. Y a-t-il eu chaos et armageddon dans les ports ? Non. conduire à une fuite des emplois vers Paris et ailleurs ? Non. Avons-nous été incapables de conclure des accords commerciaux ? Non.

L’accord commercial à tarif zéro et à quota zéro de M. Johnson avec l’Union européenne a fait sortir le Royaume-Uni de l’union douanière, du marché unique et a retiré la Grande-Bretagne de la Cour de justice européenne.

L’accord de M. Johnson a été adopté par les Communes, avec le soutien du groupe de recherche européen soutenu par le Brexit par 521 voix contre seulement 73.

L’ancien secrétaire gallois John Redwood, 70 ans, et l’ancien député en disgrâce du North Shropshire Owen Paterson, 65 ans, figuraient parmi les abstentions.

Écrivant à propos de l’accord après sa révélation, l’ex-directeur général de Vote Leave Matthew Elliott, 50 ans, a déclaré: « Nous ne serons pas sous l’attraction gravitationnelle de l’UE, nous ne serons pas liés par les règles de l’UE, la CJCE jouera aucun rôle dans nos affaires juridiques et nous aurons repris le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre argent, du commerce et de la pêche. »

L’année suivante, le Royaume-Uni a négocié d’autres accords de libre-échange dans le monde, dont plus de 60 accords de reconduction.

Plus tôt ce mois-ci, Londres a conclu un accord avec Canberra, qui devrait débloquer 10,4 milliards de livres sterling de commerce supplémentaire.

Mais Brexit Britain a également signé des accords sur mesure avec la Nouvelle-Zélande, le Japon et même Singapour.

Alors que M. Grimes a souligné que le Royaume-Uni est toujours approvisionné en médicaments, l’Ulster a rencontré des problèmes en vertu du protocole d’Irlande du Nord de M. Johnson, ce qui signifie que les marchandises en provenance du Royaume-Uni sont soumises à des vérifications et à des contrôles pour s’assurer qu’elles sont conformes aux normes fixées à Bruxelles.

Par crainte qu’il n’y ait un brexodus d’emplois en Europe, la société anglo-néerlandaise Shell a rejoint Unilever pour dévoiler son intention de déménager des Pays-Bas au Royaume-Uni.

Mais Ernst & Young (EY) a averti que davantage d’entreprises pourraient s’installer sur le continent une fois que les restrictions de voyage contre les coronavirus seraient finalement levées.

Omar Ali d’EY a déclaré: « En fonction de la trajectoire de la variante Omicron et de son impact sur les voyages internationaux à court terme, les retards devraient s’accentuer au cours de l’année à venir, notamment en raison de la pression continue des régulateurs de l’UE. »