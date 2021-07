in

Les CBDC de la banque centrale pourraient améliorer les paiements transfrontaliers : BRI, FMI, Banque mondiale au G20

Alors que les banques centrales semblent se concentrer davantage sur l’utilisation nationale des réseaux transfrontaliers de monnaies numériques des banques centrales (CBDC), la Banque des règlements internationaux (BRI) estime que les CBDC devraient être utilisées au-delà des frontières.

Dans un rapport publié aux côtés du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, la BRI a proposé au G20 un réseau transfrontalier de CBDC.

Bien que les réseaux transfrontaliers soient généralement critiqués pour leur coût élevé, leur faible vitesse, leur accès limité et leur transparence insuffisante, le triumvirat mondial de la finance pense que la CBDC pourrait changer cela.

Le rapport a analysé comment les CBDC pourraient faciliter les paiements transfrontaliers améliorés grâce à l’intégration et à la coopération. Cela comprend des tests de compatibilité de base et la recherche d’un terrain d’entente entre les divers efforts nationaux afin de tirer pleinement parti des monnaies numériques.

Le rapport s’est ensuite attardé sur l’importance de l’interopérabilité entre les CBDC puisque diverses CBDC se déploieraient à des rythmes différents dans plusieurs juridictions.

« Si les projets de CBDC de différentes juridictions sont coordonnés efficacement, la table rase présentée par les CBDC pourrait être mise à profit pour améliorer les paiements transfrontaliers », explique le document.

Bien qu’aucune banque centrale n’ait encore lancé de CBDC, la plupart des études de CBDC et des efforts de développement des banques faîtières se sont largement concentrés sur l’utilisation nationale et non sur les paiements transfrontaliers.

Lorsqu’on a demandé aux banques centrales plus tôt cette année si elles envisageaient d’explorer l’utilisation transfrontalière des CBDC, la majorité a répondu non.

L’enquête qui a été réalisée au premier trimestre 2021 auprès de 50 banques centrales comme participants a montré que la plupart des banques centrales n’ont pas encore pris de position ferme sur la question des CBDC.

Alors que plus de 25 % envisageaient d’autoriser l’utilisation des CBDC au détail par des non-résidents, 14 et près de 20 % ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas encore cette possibilité, mais qu’ils pourraient le faire à l’avenir. Seulement 8% des banques centrales ont initialement envisagé d’autoriser les CBDC de détail transfrontalières, tandis que d’autres ont déclaré qu’elles pourraient le faire à l’avenir.

Les banques centrales explorent les CBDC

Plusieurs banques centrales dans le monde travaillent actuellement à l’étude ou au développement de tests pilotes pour la fiat numérique. Différents pays semblent avoir adopté des approches différentes des CBDC en termes d’efforts de conception, de recherche et de développement.

Le yuan numérique chinois est toujours en tête du peloton. Le pays a distribué plus de 200 millions de yuans en monnaie numérique dans le cadre de projets pilotes à travers le pays. Il a mené des essais de sa monnaie numérique dans différentes provinces, notamment Shenzhen, Suzhou, Xiongan et Chengdu.

La Chine a également l’intention de tester son yuan numérique auprès d’athlètes et de visiteurs étrangers lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui se tiendront en 2022.

De nombreux pays ont également testé des CBDC pour une utilisation transfrontalière. Cela inclut la France, la Suisse, Singapour et Bahreïn, entre autres.

