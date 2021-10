Brian Armstrong dit que Ripple se porte bien dans l’affaire SEC | Invezz

Le co-fondateur et PDG de Coinbase, Brian Armstrong, estime que Ripple se porte mieux que prévu dans son affaire contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Il a partagé ses sentiments dans un tweet le 26 octobre, affirmant que l’affaire avait fait comprendre au régulateur que cibler le secteur de la cryptographie est politiquement impopulaire car de telles actions nuisent aux consommateurs.

Dans son tweet, Armstrong a partagé un lien vers un rapport offrant des mises à jour sur l’affaire. La publication note que la SEC a poursuivi Ripple et deux de ses responsables en décembre 2020 sans tenir compte d’un éventuel contrecoup.

L’affaire Ripple semble aller mieux que prévu. Pendant ce temps, la SEC se rend compte qu’attaquer la crypto est politiquement impopulaire (car cela nuit aux consommateurs). https://t.co/ePLnbqNLwU – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 26 octobre 2021

En conséquence, l’équipe juridique de Ripple a renversé la SEC, la portant en jugement dans la phase préalable au procès. L’équipe juridique aurait noté que le chien de garde financier avait publié des directives contradictoires et déroutantes concernant la réglementation des crypto-monnaies.

Donnant un exemple d’informations aussi contradictoires, l’équipe Ripple a noté que William Hinman, ancien directeur de la division Corporate Finance de la SEC, a déclaré qu’Ethereum (ETH / USD) n’est pas une sécurité même si son modèle économique ressemble à celui de XRP, le natif de Ripple. crypto-monnaie.

À travers la déclaration de Hinman, l’équipe juridique de Ripple a tenté de montrer que la SEC avait tort en alléguant que la société et ses deux dirigeants, Brad Garlinghouse et Chris Larsen, avaient participé à une vente de titres non enregistrés. Avec de si petits bénéfices, Ripple a conquis la communauté crypto, qui pense que cette affaire contribuera à façonner le cadre réglementaire de l’industrie de la crypto.

La communauté XRP demande à Coinbase de remettre les pièces en vente

Cette nouvelle intervient après qu’un groupe de détenteurs de XRP a déposé une requête en intervention dans l’affaire Ripple et SEC, affirmant avoir subi des pertes après que l’effet du procès ait vu des échanges majeurs, y compris Coinbase, retirer le jeton. Alors que cette requête a été rejetée, la juge de district fédéral Analisa Torres a accordé à six plaignants le statut d’amici curiae (amis de la cour) au début du mois.

En tant qu’amici curiae, les plaignants ont eu la possibilité de commenter des questions juridiques spécifiques dans l’affaire. Les efforts des six courtiers ont amené Armstrong à se demander si la SEC cherchait vraiment à protéger les investisseurs cryptographiques, étant donné que les investisseurs eux-mêmes s’y opposaient.

Dans un tweet ultérieur, le dirigeant de Coinbase a déclaré :

L’ironie est que les personnes qu’ils sont censés protéger sont ceux qui les attaquent.

Avec Armstrong déclarant son soutien à Ripple et à ses dirigeants dans l’affaire, la communauté XRP l’a exhorté à ce que Coinbase réinclue XRP comme moyen de soutenir l’écosystème.

Avant cela, Garlinghouse avait fait part de son point de vue lors de la conférence virtuelle de la DC Fintech Week, affirmant que la SEC avait aidé l’ETH à dépasser le XRP (XRP / USD) en tant que deuxième crypto par capitalisation. Au moment d’écrire ces lignes, le XRP a baissé de 8% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 1,02 $ (0,74 £).

