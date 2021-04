Brian Armstrong se prépare à sortir 3 morceaux de musique électronique sous le nom de NFT

Alors que Coinbase a fait l’actualité ces derniers temps en raison de sa prochaine cotation directe, son PDG Brian Armstrong a un impact sur le secteur des jetons non fongibes (NFT).

Armstrong travaille avec DJ David Khanjian pour sortir trois chansons sous la forme de NFT. Il a annoncé la sortie mercredi, ajoutant que les chansons seront disponibles dans les prochains jours sous le nom de NFT. Ils seront également disponibles sur Zora, un portefeuille Coinbase Ventures.

Tous les profits du NFT iront à DJ DAVI

Armstrong a appelé l’une des chansons «construire de grandes choses avec la technologie». Il a toujours été passionné par la musique électronique. La pandémie COVID-19 lui a également donné l’opportunité de recevoir des cours de musique gratuits de DJ DAVI, car de nombreuses personnes ont également pris des passe-temps pendant la période.

« J’ai écouté beaucoup de musique électronique sans voix lors de l’encodage des premières versions de Coinbase », a tweeté Armstrong. Il a ajouté que tous les profits des ventes de NFT iront au DJ.

1 / Au cours des prochains jours, je sortirai de la musique électronique que j’ai créée avec DJ DAVI (David Khanjian). Nous les publierons sous forme de NFT. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 7 avril 2021

Les morceaux frappés proposés à la vente sur NFT ont été créés par DJ DAVI pendant qu’Armstrong apprenait.

Coinbase a récemment annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 1,8 milliard de dollars

L’annonce d’Armstrong NFT intervient à peine 24 heures après que sa société Coinbase a publié un rapport financier préliminaire pour le premier trimestre de 2021. L’échange crypto a rapporté un chiffre d’affaires estimé à 1,8 milliard de dollars de janvier au 31 mars.

Coinbase deviendra public le 14 avril et la valeur de l’échange s’est détériorée depuis que sa cotation directe a été rendue publique. Il s’agit maintenant du plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis et s’approche d’une valorisation d’un billion de dollars. La popularité de l’échange a énormément augmenté, car de nombreux traders de crypto y voient la meilleure option pour tous leurs besoins en crypto.