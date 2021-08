Brian Austin Green défend la peinture de North West

Bonjour, l’année est 2021 et nous n’avons toujours pas fini de parler de ce qu’est un génie artistique North West. Au cas où vous auriez bloqué tout cela, qui, comment oser, North a créé une œuvre d’art l’année dernière qui a immédiatement rendu Picasso hors de propos. Et cet art était si étonnant que personne ne croyait que c’était d’elle. Mais maintenant, Brian Austin Green ¯ _ (ツ) _ / ¯ est arrivé avec des reçus pour défendre North en raison du fait que son fils a suivi le même cours d’art et s’est également transformé en un génie artistique.

“Quelqu’un vient de me dire que Kim K a eu du mal à publier une photo d’un tableau que North avait fait. Noah travaille maintenant sur la même chose dans le même cours d’art”, a déclaré BAG. “C’est incroyable mais vrai. Les enfants les peignent et Norths est magnifique.”

Instagram

Pour rappel, Kim a sauté en ligne pour défendre North alors que personne ne croyait qu’elle avait peint son paysage, en disant ce qui suit :

« NE JOUEZ PAS AVEC MOI QUAND IL S’AGIT DE MES ENFANTS !!! « Ma fille et sa meilleure amie ont suivi un cours sérieux de peinture à l’huile où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris. North a travaillé incroyablement dur sur sa peinture, qui a pris plusieurs semaines. En tant que maman fière, je voulais partager son travail avec tout le monde. Je vois des articles d’opinion dans les médias et les réseaux sociaux d’adultes adultes qui se décomposent, que mon enfant ait réellement peint cela ou non ! Comment osez-vous voir des enfants faire des choses géniales et ensuite essayer de les accuser de ne PAS être génial !?!?! S’il vous plaît arrêtez de vous embarrasser avec la négativité et permettez à chaque enfant d’être GRAND !!! « LE NORD-OUEST A PEINT CE PERIOTDDDDDABCDEFGZFDT !!!!! !!!!!!!!!!!!”

Instagram

Instagram

Kay, au revoir, je vais essayer de peindre quelque chose d’aussi bon que ces enfants.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io