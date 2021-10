Brian Austin vert n’a pas peur de porter son cœur sur sa manche.

Besoin d’une preuve ? Le Beverly Hills, 90210 alun s’est rendu sur Instagram pour jaillir de sa petite amie et récente partenaire de Dancing With the Stars, bourgeoise de Sharna. Alors que l’acteur est connu pour s’extasier devant le danseur professionnel sur les réseaux sociaux, son message sincère a marqué une occasion très spéciale : leur premier anniversaire !

« 1 an à m’accepter d’une manière que je n’ai jamais été aimée auparavant. [red heart emoji], « Brian a sous-titré son Instagram, ajoutant le hashtag, » #damnimlucky. «

Sharna a adorablement commenté: « Je t’aime bébé. Tant d’années à venir. »

De plus, la pro DWTS a partagé son propre message doux sur le coup de cœur des années 90.

« Il y a 1 an hier, tout mon monde a changé », a commencé Sharna dans son message Instagram. « Je ne le savais pas encore. Tu es tout ce que j’ai toujours voulu en une personne et la façon dont tu m’aimes est quelque chose dont je n’aurais même pas pu rêver. »