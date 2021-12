Brian Austin Green est accidentellement enfermé dans l’école de ses enfants

L’espace d’un instant, l’école reprit ses cours pour Brian Austin vert.

Le mercredi 29 décembre, l’ancien de Beverly Hills, 90210, s’est rendu hilarant sur les réseaux sociaux pour demander de l’aide après avoir été accidentellement enfermé dans l’école de ses enfants. Filmant depuis une porte fermée sur le parking de l’école, Brian a décrit l’expérience comme une « histoire drôle ».

« Je suis à l’école de mes enfants pour aider, peindre et redécorer les salles de classe », a-t-il expliqué dans une vidéo partagée sur ses histoires Instagram. « Je travaille tard et il pleut, et j’arrive à la porte d’entrée de l’école et elle a été verrouillée, alors je suis coincé dans ma voiture en attendant de sortir. »

Brian a ajouté : « Hum, à l’aide ! »

Heureusement, quelqu’un a entendu l’appel à l’aide de Brian. Une heure après avoir publié sa vidéo, l’acteur de 48 ans a partagé une mise à jour avec les fans pour dire qu’il n’était plus coincé.

Aux côtés de trois emojis rieurs, il a écrit dans un article séparé : « Je suis à la maison !! »