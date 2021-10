Brian Austin Green et Sharna Burgess veulent que les fans de Dancing With the Stars sachent qu’il n’y a pas de mauvais sang après leur élimination. Le couple était la première paire éliminée lors de la double élimination de mardi soir, ce qui signifie qu’ils ont d’abord dû quitter la scène pendant que les juges ont délibéré entre sauver Kenya Moore et Matt James, ce qui signifie qu’ils n’ont pas eu la chance de parler devant la caméra après que leurs noms ont été appelés comme rentrer à la maison.

Burgess a déclaré qu’elle ne voulait pas que les fans lisent leur départ abrupt, rendu plus important par le fait que le couple n’a fait aucune interview post-élimination. « Je veux juste nettoyer quelque chose très rapidement parce que je pense que cela est dit dans quelques communiqués de presse, nous ne sommes pas partis avant le début de la presse, nous avons attendu 30 bonnes minutes sur la salle verte du lien Zoom en attendant que tout le monde fasse presse « , a déclaré Burgess dans la voiture avec Green mercredi, via Instagram Stories. « Mais rien ne nous est parvenu, apparemment il y a eu une grosse confusion avec les liens Zoom hier soir. Et puis nous avons dû aller voir les gens qui nous sortaient de nos perruques et [makeup]. … Il y avait des gens qui attendaient que nous le fassions.

Green intervint: « Donc, nous n’étions pas, genre, salés et nous voulions foutre la tempête de là. » Burgess a poursuivi: « Personne n’est salé. Tout le monde dans la compétition est absolument incroyable et nous sommes profondément reconnaissants du temps que nous y avons consacré. »

Le Beverly Hills, 90210 alun et le danseur professionnel australien ont été éliminés de la compétition mardi, ainsi que le célibataire Matt James et sa partenaire professionnelle Lindsay Arnold. « Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus et voté pour nous et étaient là pour nous », a ajouté Green. « Ce fut vraiment une expérience formidable pour nous, pas seulement avec les gens que nous avons rencontrés, mais avec les fans qui nous ont soutenus et qui ont pu danser ensemble. »

Burgess a félicité les enfants de Green avec son ex-femme Megan Fox : Noah, 9 ans, Bodhi, 7 ans et Journey, 4 ans. vais essayer de garder, les enfants vont les adorer », a-t-elle déclaré à ses abonnés. « J’ai hâte qu’ils voient nos danses Disney. Et c’est tout l’amour et tout va bien et nous n’avons pas sauté la presse. Nous avons parlé d’essayer de faire un Live [on Instagram] peut-être plus tard dans la semaine, afin que nous puissions faire un petit récapitulatif pour vous de notre expérience, et peut-être répondre à certaines de vos questions si vous le souhaitez. … Pour l’instant, nous allons juste profiter l’un de l’autre aujourd’hui et profiter de ne rien avoir à faire plutôt que ça. »