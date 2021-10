Brian Austin Greene et la pro ‘DWTS’ Sharna Burgess célèbrent leur anniversaire sur les talons du divorce finalisé de Megan Fox

Brian Austin Greene et Sharna Burgess viennent de franchir une étape importante dans leur voyage amoureux ensemble. Le Beverly Hills, 90120 alun et le pro de Dancing With the Stars célèbrent un an ensemble. Les deux ont partagé des hommages sincères sur leurs pages Instagram respectives.

« Un an à m’accepter d’une manière que je n’ai jamais été aimée auparavant », a écrit Greene en légende d’un message, accompagné du hashtag #damnimlucky et d’un emoji en forme de cœur. Burgess a commenté le post : « Je t’aime bébé. Encore beaucoup d’années à venir. »

Elle a partagé sa propre publication le dimanche 17 octobre, avec un montage de photos et de vidéos éditées par des fans sur la chanson de James Arthur « Say You Won’t Let Go ». « Il y a 1 an hier, tout mon monde a changé », a-t-elle légendé en partie. « Je ne le savais pas encore. Tu es tout ce que j’ai toujours voulu en 1 personne et la façon dont tu m’aimes est quelque chose dont je n’aurais même pas pu rêver. Je n’ai jamais su que cela existait jusqu’à toi. Je t’aime bébé, et j’aime faire la vie avec toi. 1 en bas, et tous à partir.

Leur anniversaire survient juste après la finalisation du divorce de Greene avec Megan Fox. L’ancien couple a trois fils et partage la garde légale et physique conjointe, ce qui est un accord qu’ils ont conclu après leur séparation l’année dernière. Fox et Greene n’avaient pas d’accord prénuptial. Ils vivent en Californie, un État de propriété communale, ce qui signifie que tout sera divisé à 50/50 acquis au cours de leur mariage de 10 ans.

Fox a depuis évolué avec le rappeur Machine Gun Kelly. Fox dit qu’elle et Kelly sont « des âmes jumelles ». elle insiste sur le fait que sa relation avec Kelly n’avait rien à voir avec elle et la rupture de Greene. Elle a d’abord demandé le divorce en 2015 avant de retirer les papiers en 2019. La réconciliation n’a pas duré longtemps, Fox ayant déposé un nouveau dossier en novembre 2020.