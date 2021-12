Brian Brobbey Ajax Loan Edging Closer

Fabrizio Romano a rapporté que la confirmation est maintenant proche concernant Brian Brobbey et son retour à l’Ajax en prêt. Il avait été question que le prêt inclurait également une option d’achat, mais Romano a confirmé qu’aucune clause de ce type ne serait impliquée dans l’accord.

L’accord de Brian Brobbey n’inclura aucune option d’achat. L’Ajax prépare les papiers pour annoncer son retour en prêt du RB Leipzig une fois que les derniers détails seront réglés #Ajax L’Ajax négociait pour un attaquant de centre brésilien – puis ils ont quitté les négociations pour signer Brobbey. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 décembre 2021

L’Ajax se prépare à annoncer le retour du prêt pour Brian Brobbey

Les derniers détails sont encore en cours d’élaboration, mais l’accord est presque conclu – selon le spécialiste des transferts Romano. Brobbey est devenu une star en jouant pour l’Ajax, mais le joueur de 19 ans a refusé la possibilité de signer une prolongation de contact et a déménagé en Bundesliga avec Leipzig sur un transfert gratuit. Le mouvement, cependant, n’a pas fonctionné pour le jeune attaquant.

Chances limitées sous Jesse Marsch

Sous Jesse Marsch, Brobbey a rarement eu l’occasion de montrer son potentiel et a été limité à seulement 14 apparitions dans la première moitié de la saison 2021/22 et un seul d’entre eux est entré dans un rôle de départ. Même alors, son apparition a été interrompue lorsqu’il a été retiré après seulement 43 minutes lors d’une défaite 3-1 contre le Bayer Leverkusen. Marsch a ensuite été limogé, mais le nouveau manager Domenico Tedesco n’a pas non plus jugé bon de donner à Brobbey beaucoup de temps de jeu.

L’agent Mino Raiola confirme l’intérêt de l’Ajax

S’adressant au diffuseur néerlandais US, Mino Raiola – l’agent de Brobbey – a expliqué à quel point l’Ajax souhaitait vraiment que le joueur revienne au club :

« L’Ajax montre vraiment qu’ils veulent qu’il revienne. La sensation est bonne. Il doit jouer le plus possible et il est un peu perdu à Leipzig en ce moment. Bien sûr, je me sens responsable de sa situation. Mais je suis assez homme pour dire que je pense qu’il vaut mieux qu’il retourne à l’Ajax maintenant.

Au bord d’un retour à l’Ajax, Brobbey espère relancer sa carrière.

