Brian Cashman confirme que les Yankees vont chercher Carlos Correa

Le directeur général de la Yankees de New York, Brian

, a parlé clairement et a dit que le passé de Carlos Correa Dans Ligue majeure de baseball – MLB Ce ne sera pas un obstacle pour eux de s’en prendre à ses services en libre arbitre.

Par des déclarations à la presse ce jeudi, Brian Cashman Il a été énergique dans ses propos et a clairement indiqué que les Yankees, avant tout, essaieraient d’aller chercher Carlos Correa en agence libre, mentionnant à quel point le Portoricain était impliqué dans le vol de pancartes des Astros de Houston il y a quelques années. dans la Ligue majeure de baseball.

« Est-ce un grand joueur ? Oui C’est un agent libre, donc mon travail consiste à l’évaluer et à agir en conséquence », a déclaré Cashman à propos de Correa.

Brian Cashman dit que le passé de Carlos Correa avec les Astros n’empêchera pas les Yankees de le poursuivre en agence libre : « Est-il un grand joueur ? Oui. C’est un joueur autonome, donc mon travail consiste à l’évaluer et à agir en conséquence. » pic.twitter.com/KBlzBlKb6k – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 11 novembre 2021

Correa est l’un des joueurs identifiés et critiqués pour ce vol de pancartes dans la MLB avec les Astros, mais son passé ne sera pas un obstacle à la Yankees et son manager essaie de faire appel à ses services face au libre arbitre, se rappelant que le portoricain est l’un des courts métrages les plus recherchés actuellement sur le marché.

Le manager des Yankees a assuré il y a quelques jours qu’ils avaient eu des contacts avec les agents de Carlos Correa et Corey Seager, deux joueurs qui espèrent de bons contrats millionnaires pour la saison 2022 de la Major League Baseball.

Además, estas palabras de Brian Cashman tal vez no le caigan tan bien a los fans de los Yankees, ya que estos cada vez que los Astros los visitaban en Nueva York luego del escándalo, los abucheos no tardaban en hacerse sentir y el boricua era victima d’eux.

Est-ce que Correa est ce dont les Yankees ont besoin ?

Quant à ses caractéristiques, le Portoricain serait une option viable pour les Yankees, car sa défense et sa batte sont parmi les meilleures du baseball. Grandes ligues.

Même plusieurs sources ont indiqué que les Yankees pourraient débourser jusqu’à 300 millions de dollars pour Correa.