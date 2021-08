Brian Castaño est allé à Porto Rico et a rencontré Daddy Yankee

Il y a deux semaines, Brian Brown il était sur le point d’entrer dans l’histoire aux États-Unis… Le boxeur argentin était un clair dominateur dans la lutte contre le Yankee Jermell charlo mais dans une décision inhabituelle, les juges du combat ont donné un tirage au sort et ont retiré la possibilité d’être le premier Latino à remporter les titres WBO, WBA, WBC et IBF. Après l’amertume initiale pour la décision scandaleuse, le boxeur profite de quelques jours à Porto Rico et a fait une rencontre au top : il a rencontré Daddy Yankee !

Châtaigne avec Daddy Yankee.

Castaño et le chanteur se sont rencontrés au Monte Rey Boxing Gym de Bayamón. Et après s’être salués, le Portoricain lui a dit : “Ravi de te rencontrer, papa. J’ai vu ton combat contre Charlo et je t’ai vu gagner. Un combat formidable, frère. C’est bien que tu sois à Porto Rico.”

L’Argentin vient d’être à égalité avec Charlo dans une décision controversée.

Et après les photos et ces minutes dans lesquelles le boxeur argentin lui a raconté les détails du combat à San Antonio, Boxi a reflété la rencontre sur Instagram. « Un honneur de rencontrer ces gens formidables, boxeurs et entraîneurs, mais surtout une légende dans la vie. @daddyyankee tu es du quartier, très humble, les pieds sur terre. Un grand artiste et un grand connaisseur de boxe, qui aime avant tout ce noble sport. Sans plus de mots, je ramène à la maison un beau souvenir de Porto Rico. Mes respects et mon admiration pour le ROI et ce beau pays”, a-t-il écrit.

De son côté, le chanteur a également utilisé ses réseaux pour montrer la rencontre avec l’Argentin : “Le champion @briancastanooo nous a rendu visite à Monterrey Boxing. Gamine formidable. Humilité à venir. L’Argentine à la maison!”.

