Brian Castaño, le balayeur qui veut nettoyer les super poids welters

Brian Brown (17-0-1, 12 KO) Il portait une casquette quand, dans sa jeunesse, il travaillait comme balayeur de rue dans l’humble quartier de Buenos Aires à Isidro Casanova. Il l’utilisait pour se couvrir au cas où une fille qu’il aimait le verrait. Des années plus tard, sa vie a beaucoup changé. A 31 ans, il dispute ce samedi le combat le plus important de sa carrière contre Jermell Charlo (34-1, 18 KO). L’Argentin est le champion du monde WBO des super-welters et l’Américain détient les ceintures WBC, WBA et IBF dans la catégorie. C’est-à-dire, Castaño tentera d’être le dixième combattant, le premier Latino, unifiant une division à l’ère des quatre ceintures.

Il est dans le meilleur moment de sa carrière, mais sa vie est toujours humble. Il continue à vivre dans son quartier toute sa vie (même si maintenant il fait ses préparatifs en Californie) et a toujours son père, Carlos, dans le coin. Beaucoup lui ont dit que pour être promu, il a dû changer son père pour un entraîneur aux États-Unis, mais il est resté fidèle à ses idéaux et ils ont atteint le succès. Ce duo est rejoint par Sebastián Contursi, qui était le manager de Chino Maidana. Le syndicat fonctionne et après avoir remporté le championnat du monde WBO Superwelter en février à Teixeira, il n’a pas hésité à opter pour Charlo.

Sans aucun doute, votre pari est compliqué, puisque Jermell est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs du moment, mais Castaño n’a jamais rien eu de facile. Fort d’un large passé amateur, il garde de grandes qualités techniques de l’époque, même s’il se caractérise par toujours aller de l’avant. Sans aucune importance. Le combat est très attendu en raison de nombreux facteurs, l’un d’eux ce style, et c’est qu’avec la bonne contre-attaque qu’est Charlo, une belle bataille est attendue. L’Américain se bat dans son état (il est né à Houston et le procès est contesté à San Antonio) et a la pression d’être la star, mais il sait déjà ce que c’est que faire confiance et perdre (c’est arrivé à Tony Harrison en décembre 2018 ). Il a appris sa leçon et sortira avec tout, bien que Castaño aussi. Vous affrontez la nuit qui peut changer votre vie et elle le fera dans un endroit spécial pour l’Argentine. C’est au AT&T Center de San Antonio que Manu Ginobili (qui a envoyé une vidéo pour encourager le combattant) a vécu de nombreuses nuits de gloire. Brian veut le sien.