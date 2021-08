Brian Castaño veut se battre avec Errol Spence s’il monte dans la catégorie

Après le match nul contre l’unification des ceintures de 154 livres contre Jermell Charlo et si la revanche de ce grand affrontement n’est pas réalisée, l’Argentin Brian Castaño a avoué qu’il aimerait combattre Errol Spence s’il monte dans la catégorie.

“J’aimerais combattre Errol Spence s’il monte enfin à 154.”, a déclaré ‘El Boxi’ dans une note à Fighthype.

Avertissement

Spence a dû se retirer dans sa confrontation avec Pacquiao en raison d’une blessure à l’œil et sa place a été prise par Ugas. À propos de cela, Castaño a dit : “Maintenant il a besoin d’un repos de six mois ou presque un an, il me semble qu’il a fait ce qu’il fallait, la santé doit passer avant tout”.

Et j’ajoute : “Ugas est aussi un grand combattant, nous faisions du sparring ensemble il y a quelque temps à New York.”.

“Le bon combat était avec Spence, mais je pense aussi qu’Ugas s’en sortira très bien.”, a commenté l’Argentin et a clôturé : “Je pense que Pacquiao va gagner, mais mon cœur va à Ugas.”

