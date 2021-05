Brian Cox a dit de «tirer sa leçon» et de «vivre par la démocratie» après avoir appelé à «mettre le Brexit en suspens» | Royaume-Uni | Nouvelles

Brian Cox explique « pourquoi nous existons » ce matin

Le professeur Cox revient sur les écrans de télévision ce soir avec sa nouvelle série de la BBC “Les aventures de Brian Cox dans l’espace et le temps”. Il reviendra sur la dernière décennie de découvertes et évaluera jusqu’où l’exploration du cosmos peut aller. Mais loin de la physique, le professeur Cox a souvent suscité des critiques pour sa condamnation ferme du Brexit. L’éminent Remainer a même demandé que le Brexit soit “mis en veille” une fois que la Grande-Bretagne aurait quitté l’UE, malgré le fait que le Premier ministre Boris Johnson ait retiré le Royaume-Uni du bloc après sa majorité écrasante aux élections générales de 2019.

Décrivant la victoire de Leave comme une « auto-indulgence d’un autre âge », il a appelé à ce que le Brexit soit « suspendu pour une durée indéterminée » en mars 2020 alors que l’ampleur de la crise des coronavirus devenait vraiment apparente.

Il a écrit : « Le Brexit est une auto-indulgence d’un autre âge.

«Il devrait être mis de côté pour une période indéterminée jusqu’à ce que nous ayons traité les retombées économiques et sociales à long terme du COVID-19.

« Il ne peut y avoir aucune justification pour imposer un deuxième choc volontaire au pays au début de 2021. »

Le professeur Cox répondait à la nouvelle selon laquelle le chancelier du duché de Lancaster, Michael Gove, avait rencontré le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, pour le premier cycle de pourparlers sur les droits des citoyens de l’UE et le protocole d’Irlande du Nord.

Ses commentaires ont cependant suscité un énorme contrecoup sur les réseaux sociaux.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Je pensais que vous auriez déjà appris votre leçon ! Appelez-vous un professeur.

Un autre a ajouté : « Le Brexit ne peut pas être « mis à l’écart », Brian, car c’est déjà arrivé.

« Nous ne sommes plus membre de l’UE. Nous avons quitté l’UE.

LIRE LA SUITE: Brian Cox a appelé à une refonte de la théorie d’Einstein avant une nouvelle découverte

Un troisième a déclaré : « Surmontez-le. La démocratie est un cadeau pour une société libre. Vivez selon ses règles.

Tandis qu’un quatrième a simplement dit : ” Tenez-vous en à la physique et essayez d’accepter le fait que nous sommes déjà partis. “

Le professeur Cox est revenu sur Twitter pour clarifier son point et a insisté sur le fait qu’il acceptait le Brexit «ne peut pas revenir en arrière».

Il a ajouté : « Ma langue est paresseuse dans le tweet ci-dessus. Laissez-moi clarifier les choses.

« Le Brexit est arrivé, nous ne pouvons donc pas revenir en arrière, inutile de discuter à ce sujet. Ce que nous devrions faire (et le ferons sûrement) est de prolonger la transition jusqu’à ce que nous ayons fait face à la pandémie et à ses conséquences – nous concentrer sur la tâche à accomplir. »

Le professeur Cox n’a pas réussi.

Après des mois de négociations tendues, menées par Lord David Frost de Grande-Bretagne et Michel Barnier de l’UE, un accord a été conclu la veille de Noël l’année dernière.

Euphorique, M. Johnson a décrit l’accord comme son cadeau de Noël au pays et a porté un toast à une relation «heureuse et fructueuse» avec l’UE.

Ce n’était pas non plus la seule fois où le professeur Cox attirait des critiques en ligne.

En août, il a répondu à un tweet du ministre de l’Intérieur Priti Patel sur les plans d’interception des migrants traversant la Manche.

Elle a écrit : « Nous avons besoin de la coopération des Français pour intercepter les bateaux et renvoyer les migrants en France.

“Je sais que lorsque les Britanniques disent qu’ils veulent reprendre le contrôle de nos frontières, c’est exactement ce qu’ils veulent dire.”

Il a répondu : « J’en ai tellement marre de ce non-sens du ‘peuple britannique’.

«C’est incendiaire et diviseur et aussi un non-sens errant et vide de sens dans une démocratie multipartite.

« L’expression devrait être bannie du discours politique. »

Beaucoup ont contesté sa position de « réveil ».

Une réponse disait : « Un professeur de Woke demande l’interdiction de l’expression « le peuple britannique ».

“Il ne dirait jamais cela à propos du ‘peuple français’ ou du ‘peuple allemand’, bien sûr.”

Un autre message notait que le professeur Cox avait précédemment utilisé l’expression «citoyens européens».

Le professeur Cox a tenté de clarifier la situation plus tard.

Il a déclaré: «Certains comprennent mal cela.

« Le fait est qu’invoquer ‘la volonté du peuple’ ou des dérivés dans la promotion de la politique est une technique de propagande bien rodée et n’a pas sa place dans notre dialogue démocratique.

«Une fois élu, le gouvernement doit chercher à s’unifier et non à se diviser.

« De plus, les gouvernements peuvent être radicaux et réformateurs sans utiliser la division comme technique de gouvernement.

« Ce gouvernement a une large majorité et n’a pas besoin de s’excuser pour ses choix politiques – il a été élu sur un manifeste. Mais il devrait calibrer son langage de manière beaucoup plus responsable.

Les aventures de Brian Cox dans l’espace et le temps sont diffusées ce soir à 21h sur BBC Two.