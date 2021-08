Brian Cox a fermé la question sur les “fantômes” de Lorraine Kelly dans une réponse directe: “Non!” | Sciences | Nouvelles

Depuis les temps anciens, les histoires de fantômes – les histoires de ceux qui reviennent d’entre les morts et hantent les vivants – ont occupé une place importante dans le folklore des cultures du monde entier. En tant que tel, une riche catégorie de fantômes et d’esprits existe ; des reines aux politiciens, écrivains et gangsters, dont beaucoup sont morts prématurément ou dans des circonstances mystérieuses. Également connu sous le nom de spectre, un fantôme est basé sur l’idée que l’esprit d’une personne existe séparément de son corps et pourrait bien continuer à exister après la mort de cette personne.

Afin de résoudre ce problème, de nombreuses sociétés ont commencé à organiser des funérailles afin de s’assurer que les morts ne reviendraient pas « hanter » les vivants.

Alors que l’existence de fantômes était autrefois probablement considérée comme un fait irréfutable, la science moderne a toujours nié la possibilité d’une telle réalité, déployant même des expériences pour réfuter l’idée que « l’esprit » d’une personne continue de vivre.

Brian Cox, le physicien et vulgarisateur de la science spatiale, a une fois fermé la question de Lorraine Kelly sur l’existence de fantômes lors d’une apparition dans son émission pour Halloween en 2018.

Le scientifique est devenu connu pour trier les questions et y répondre habilement, en tenant compte de toutes les possibilités avant de tirer une conclusion.

Pourtant, ici, Cox était moins méthodique, et, lorsqu’on lui a demandé comment il se situait sur l’idée des esprits, a répondu: “Non, malheureusement, je pense”, avant de rire maladroitement.

Il a poursuivi: “Mais c’est intéressant; il s’agit de notre perception – nous faisons tellement de mesures du monde et voyons des choses, traitons toutes ces choses dans notre cerveau – et parfois, quelque chose ne se passe pas comme prévu, quelque chose d’étrange se produit , et nous attachons beaucoup de poids à ces choses.

« Donc, je pense que pour autant que nous puissions le dire, pour autant que nous comprenions la science, et nous comprenons très bien la science … non ! »

Cox a ajouté: “Mais je ne voudrais pas gâcher Halloween – c’est très amusant!”

Bill Nye, 65 ans, le communicateur scientifique le plus connu pour sa série télévisée de 1993 à 1998, Bill Nye the Science Guy, a discuté du problème de la vie après la mort dans une vidéo Big Think aux côtés du physicien Michio Kaku, de l’écrivain scientifique Michael Shermer et de l’ancien pasteur et auteur Rob Bell. .

Il a dit que la plupart des gens imaginent que la vie après la mort implique que nos esprits adoptent une version idéalisée de nous-mêmes de notre passé.

Pourtant, il a soutenu que cela est hautement improbable car la plupart des gens ont tendance à mourir à un âge avancé, ce qui rend inhabituel pour l’esprit de ne pas nous ressembler au moment de notre mort.

Il a dit : « Tout le monde va mourir. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui ne va pas mourir.

“Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’un certain âge qui ne soit pas déjà mort. C’est nul !

“Maintenant, voici la preuve pour laquelle je ne crois pas en une vie après la mort.”