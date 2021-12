Brian Cox discute de la nature « perturbante » des trous noirs

Hier soir, le physicien a présenté le dernier volet de sa nouvelle série révolutionnaire de la BBC, « Univers : où tout commence et se termine ». Il a exploré la question vitale derrière notre existence, essayant de découvrir comment l’univers est né. En examinant les différentes missions spatiales de pointe qui nous ont rapprochés de la réponse, il a expliqué comment les découvertes de galaxies lointaines nous ont aidés à comprendre comment nous sommes devenus, ainsi que la technologie utilisée en cours de route.

Ouvrant le documentaire, il a déclaré : « Notre univers est une énigme, un paradoxe sans fin et inépuisable.

« Il y a des milliards de planètes et l’une d’entre elles a nourri des êtres capables de contempler ce drame cosmique, miraculeusement improbable, de brèves bougies vacillant contre la nuit éternelle. »

La question de savoir où tout a commencé préoccupe les humains depuis des milliers d’années.

Pendant la plus grande partie de l’histoire, la réponse a été trouvée dans la religion.

Mais, avec les progrès de la science et la croissance d’un monde séculier, des choses comme la physique sont intervenues pour combler le vide.

Brian Cox : Le physicien a dit qu’il y avait un temps avant le Big Bang dans lequel l’univers existait (Image : BBC/GETTY)

Science: Cox a présenté le dernier volet de sa série « Universe » (Image: GETTY)

Ironiquement, le modèle cosmologique dominant expliquant l’existence de l’univers observable depuis les premières périodes connues jusqu’à aujourd’hui a été suggéré pour la première fois par un prêtre belge nommé Georges Lemaître dans les années 1920.

Il a théorisé que l’univers a commencé à partir d’un seul atome primordial.

Cela a été construit par les scientifiques au fil des ans et est largement reconnu comme l’événement derrière nos origines.

Mais, selon le professeur Cox, il y a eu un temps avant cela ; un temps avant le Big Bang dans lequel l’univers existait.

Il a plaidé en faveur de cette argumentation au cours de « Univers » et a expliqué : « Nous savons qu’il y a 13,8 milliards d’années, cet espace dans lequel je me tiens maintenant, et l’espace dans lequel vous vous trouvez maintenant, et tout l’espace aux confins de l’univers observable, contenant deux billions de galaxies, était très chaud et très dense et n’a cessé de s’étendre depuis.

« Maintenant, cela implique que dans le passé, tout était plus proche.

« Tout était contenu dans un tout petit point.

JUSTIN: Scénario apocalyptique de Brian Cox : « La civilisation s’approche de la destruction »

Big Bang : C’est l’explication qui prévaut quant à nos origines (Image : GETTY)

« Mais à quel point ce point était-il petit ? Et comment est-il devenu ?

« Nous pensions que l’univers avait émergé dans cet état, très chaud et très dense, au début des temps.

« Et on appelait ça le Big Bang.

« Mais maintenant, nous soupçonnons fortement que l’univers existait avant cela.

« Et dans ce sens, il est possible de parler d’une époque avant le Big Bang. »

Avant le Big Bang, il n’y avait pas de matière, et tout ce qui existait était l’espace-temps et un océan d’énergie – presque immobile, mais ondulant doucement.

Le professeur Cox dit que nous devrions « le représenter comme un océan d’énergie presque immobile, remplissant le vide ».

Alors que cet endroit ne contenait aucune structure, l’énergie a eu un effet sur l’espace, l’amenant à s’étirer.

Univers : Cox a parlé d’une époque qui a précédé le Big Bang (Image : BBC)

Un temps avant l’heure : l’espace avant le Big Bang était relativement immobile mais ondulant doucement (Image : BBC)

Cela n’aurait pas été l’expansion douce que nous voyons aujourd’hui, « mais une expansion incroyablement violente ».

Cette expansion est connue sous le nom d’inflation.

L’année dernière, Sir Roger Penrose a présenté un cas similaire lorsqu’il a reçu le prix Nobel de physique.

Ayant remporté le prix pour son travail fondateur prouvant que les trous noirs existent, il a déclaré avoir trouvé six points « chauds » dans le ciel, qu’il a appelés « Hawking Points » d’après le regretté physicien Stephen Hawking, qui a théorisé que les trous noirs « fuient » rayonnement et finalement s’évaporer complètement.

Ces points avaient environ huit fois le diamètre de la Lune.

L’échelle de temps pour l’évaporation complète d’un trou noir est énorme – peut-être plus longue que l’âge de notre univers actuel, ce qui les rend impossibles à détecter.

Télescope Hubble : la caméra nous a permis de regarder profondément dans le passé (Image : Express Newspapers)

Mais, Sir Roger pense que les trous noirs « morts » des univers antérieurs ou « éons » sont maintenant observables.

Si c’est vrai, cela prouverait que les théories du professeur Hawking sont justes.

Sir Roger a déclaré: « Je prétends qu’il y a une observation du rayonnement de Hawking.

« Le Big Bang n’était pas le début.

« Il y avait quelque chose avant le Big Bang et ce quelque chose est ce que nous aurons dans notre futur.

« Nous avons un univers qui s’étend et s’étend, et toute la masse se désintègre, et dans cette folle théorie de la mienne, cet avenir lointain devient le Big Bang d’un autre éon.

Fond de micro-ondes cosmique : la plus ancienne photographie de l’univers (Image : BBC)

« Notre Big Bang a donc commencé avec quelque chose qui était l’avenir lointain d’un éon précédent et il y aurait eu des trous noirs similaires s’évaporant, via l’évaporation de Hawking, et ils produiraient ces points dans le ciel, que j’appelle Hawking Points.

« Nous les voyons. Ces points ont environ huit fois le diamètre de la Lune et sont des régions légèrement réchauffées.

« Il existe de très bonnes preuves pour au moins six de ces points. »

L’idée est controversée au sein de la science.

Mais de nombreux scientifiques pensent que l’univers fonctionne dans un cycle perpétuel dans lequel il se dilate, se contracte dans un « Big Crunch », avant de passer par un Big Bang.