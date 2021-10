Brian Cox vient pour Johnny Depp, Quentin Tarantino, David Bowie et plus dans sa nouvelle autobiographie

28 octobre 2021 / Publié par : Mieka

Vous n’aurez jamais à faire grand-chose pour me vendre un livre de coqs, alors me vendre cette merde en l’épelant « Cox » et en ajoutant une apostrophe « s », c’est vraiment dorer le lys. Surtout si l’on considère que le livre de Cox en question est un mémoire brûlant tous les ponts hollywoodiens écrit par un acteur de 75 ans dans une émission télévisée à succès sans rien à perdre. Dans une nouvelle autobiographie intitulée Putting the Rabbit in the Hat, la star de Succession Brian Cox va de l’avant et nous fait savoir qu’il pense Johnny Depp est surfait, loue David Bowie‘s belles robes et m’a fait rechercher le mot « meretricious » avec sa description de Quentin Tarantino, même s’il dit qu’il prendrait toujours le téléphone si l’identification de l’appelant montrait une image agrandie d’un gros orteil. C’est une page tout droit sortie du Quincy Jones pee-paw raconte tout playbook, et je suis vendu !

Tout d’abord, si vous voyez Brian dans la rue et que vous lui demandez de vous faire foutre comme Logan Roy (son personnage dans Succession), il vous fera plaisir car « c’est la chose la plus simple à dire ». (via Esquire) Sachez également – ​​il boit. Et ses façons préférées de se détendre sont de regarder des films de Turner Classic et de « s’allonger en diagonale dans [his] lit et ne fait rien. Donc non seulement c’est un appel sauvage Steven Seagal « aussi ridicule dans la vraie vie qu’il apparaît à l’écran », c’est aussi un roi auquel on peut s’identifier (OK, pas King, mais le commandant Cox, né en Écosse, est un CBE). Le voici traînant ses pairs pour aucune autre raison que c’était un mardi.

Selon Big Issue, Brian s’est vu offrir le rôle de gouverneur dans Pirates des Caraïbes, un rôle qui est finalement allé à Jonathan Pryce (qu’il appelle « un poisson intéressant » qui avait l’habitude de paniquer Christophe Walken dehors), mais il ne regrette pas d’avoir raté une chance de travailler avec Johnny Depp.

« Même si je suis sûr qu’il l’est, il est tellement exagéré, tellement surfait. Je veux dire, Edward aux mains d’argent. Avouons-le, si vous venez avec des mains comme ça et un maquillage pâle et balafré, vous n’avez rien à faire. Et il ne l’a pas fait. Et par la suite, il en a fait encore moins.

Cue Johnny intente une action en diffamation contre Brian dans 3… 2… 1… Brian n’avait vraiment rien de gentil à dire à propos de Edouard Norton non plus, mais pourquoi ne rien dire du tout quand on pourrait l’appeler « un gentil garçon mais un peu chiant parce qu’il se prend pour un scénariste-réalisateur ». Et Brian est allé à fond d’Aretha (toujours recommandé) sur David Bowie le qualifiant de « gamin maigre, et pas particulièrement bon acteur. Il a fait une meilleure pop star, c’est certain. Mais Brian a gardé ses critiques les plus virulentes pour Steven Seagal.

« Steven Seagal est aussi ridicule dans la vraie vie qu’il apparaît à l’écran. Il dégage une sérénité étudiée, comme s’il était sur un plan plus élevé par rapport au reste d’entre nous, et bien qu’il soit certainement sur un plan différent, cela ne fait aucun doute, ce n’est probablement pas un plan plus élevé.

Oh, d’accord, il est défoncé, sous le vaccin Spoutnik et il attend probablement près de son téléphone que « ce putain de putain de Pinocchio rose stupide » l’appelle. C’est le surnom de Brian pour Donald Trump. Voici ce qu’il avait à dire à propos de QT :

« Je trouve son travail méritoire. Tout est superficiel. Mécanique du tracé à la place de la profondeur. Style où il devrait y avoir de la substance. Je suis sorti de Pulp Fiction… Cela dit, si le téléphone sonnait, je le ferais.

Que mes amis, est le vrai sens de l’intégrité. Maintenant, de peur que vous ne pensiez que Brian n’était que des chips de pisse et de vinaigre, il a payé un complément à son collègue CBE Sir Michael Caine.

« Je ne décrirais pas Michael comme mon préféré, mais c’est Michael Caine. Un établissement. Et être une institution vaudra toujours mieux avoir de la portée.

Oh Seigneur Jésus, c’est un feu. S’il te plaît, dis-moi qu’il a un rôle dans Knives Out 2 !

Photo : Wenn.com