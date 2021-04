Brian Eno, Coldplay soutient les listes de lecture de la campagne sur le changement climatique pour la Terre

Une campagne majeure sur la crise climatique, «Playlists For Earth», a été lancée aujourd’hui avec le soutien de Coldplay, Brian Eno, Anna Calvi, alt-J, Francisca Valenzuela, Tom Misch et plus.

Alors que le changement climatique atteindra un point critique dans les 10 prochaines années, «Playlists For Earth» met les créatifs au défi (artistes, acteurs, influenceurs, organisations) d’utiliser des playlists pour déclencher des conversations autour de l’action environnementale. Les titres des chansons de chaque liste de lecture, lorsqu’ils sont lus sous forme de phrase, communiquent un message puissant sur la crise climatique. Créé par une association caritative environnementale ClientEarth, la campagne permet au monde de la musique d’entamer des conversations importantes avec les fans – sur l’action contre le changement climatique et l’espoir d’un avenir meilleur.

Vous pouvez regarder la vidéo de la campagne ci-dessous et écoutez les listes de lecture de plus de 60 artistes. Après le lancement, consultez #PlaylistsForEarth sur Instagram, Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation.

La campagne tombe dans une année charnière pour la crise climatique; en novembre, les dirigeants mondiaux se réuniront à Glasgow pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), afin de tracer la voie de l’avenir pour la planète. À l’aide de «Playlists pour la Terre», ClientEarth encourage la discussion d’une manière nouvelle et accessible; construire la diversité des voix appelant à l’action; et finalement en ajoutant la pression sur les dirigeants politiques avant la COP26.

Anna Calvi a déclaré: «Nous devrions parler plus que jamais de la crise climatique et prendre des mesures pour protéger la planète que nous aimons. Nous devons voir un changement culturel massif et une réponse immédiate du gouvernement. C’est pourquoi je voulais faire partie de «Playlists pour la Terre», pour susciter la conversation et explorer ce qui se passe dans le monde d’une nouvelle manière en vue de la conférence des Nations Unies sur le climat. Il est si important que nous utilisions notre position dans les arts pour dire quelque chose, car l’art a vraiment le pouvoir d’attirer l’attention des gens sur les problèmes.

Tom Misch a ajouté: «Je suis heureux d’être impliqué dans ‘Playlists For Earth’. Je pense que la musique peut être un bon moyen de faire parler les gens avant la conférence des Nations Unies sur le climat cette année.

La musique est depuis longtemps au cœur du changement social et «Playlists pour la Terre» permet aux gens de s’engager simplement et de manière créative avec les autres sur le changement climatique, en utilisant la musique pour créer la conversation. Privilégiant l’action et non l’inaction, ClientEarth s’efforce d’amener les gens à un endroit où ils sentent que le changement est possible; en se concentrant sur le changement de haut en bas à travers la transformation de l’industrie et l’action gouvernementale, ClientEarth utilise le pouvoir de la loi pour sécuriser le changement systémique.

«En tant qu’éco-avocat, mon travail consiste à rendre l’avenir sûr pour les gens», déclare James Thornton, PDG fondateur de ClientEarth.

«Je sais que l’exploitation du pouvoir de l’art et des artistes est fondamentale pour atteindre cet objectif. Les lois sont les règles sur lesquelles nous nous entendons sur la manière dont nous voulons interagir collectivement les uns avec les autres et avec la planète – mais nous devons d’abord imaginer et communiquer à quoi nous voulons que cela ressemble. Il n’existe pas d’outils plus puissants que l’art, la musique et la littérature. C’est pourquoi, avant la COP26, et cinq ans après l’Accord de Paris, nous nous sommes associés à des musiciens, des maisons de disques, des créatifs et des festivals pour recadrer et mélanger le débat sur le climat en utilisant le langage le plus universel que nous ayons: la musique.

“Playlists For Earth ‘exploite la portée mondiale de la musique pour déclencher des conversations vitales avec de nouveaux publics – des conversations sur la solution et non sur le désastre.”

Écoutez les listes de lecture pour Earth sur Spotify ici.