Brian Eno et Max Richter confirmés pour le Festival of Voice 2021 de Cardiff

Brian Eno, Max Richter et Hot Chip font partie des artistes qui se produiront au Festival of Voice de Cardiff en novembre.

L’événement artistique international, qui se tient généralement tous les deux ans au Wales Millennium Centre de la baie de Cardiff, revient cette année après l’annulation de son édition 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les organisateurs du Festival of Voice promettent une “édition plus intime du festival cette année”, qui se déroulera du 4 au 7 novembre au Millennium Center.

Eno prononcera le discours d’ouverture du festival, tandis que Hot Chip, Tricky, Max Richter, Rachel Chinouriri, Biig Piig, Gruff Rhys et Arab Strap se produiront tous.

“C’est absolument merveilleux de pouvoir ramener le Festival of Voice après une période aussi difficile dans nos vies”, a déclaré le directeur artistique du Wales Millennium Center, Graeme Farrow. «Nous avons 20 numéros incroyables qui se produiront au cours des quatre jours et le fait que ces événements se dérouleront sur la scène du théâtre Donald Gordon, avec le public sur scène également, rendra ces événements vraiment spéciaux et intimes.

“Nous sommes impatients d’accueillir de nombreux artistes à Cardiff pour leur toute première fois et j’ai hâte de célébrer et d’entendre des voix puissantes du monde entier cette année et chaque année à partir de maintenant.”

Vous pouvez trouver plus d’informations et des billets, y compris des cartes journalières, pour le Festival of Voice 2021 site officiel.

En juillet dernier, Joe Goddard de Hot Chip et la chanteuse new-yorkaise Amy Douglas ont annoncé les détails de leur premier album sous leur surnom Hard Feelings.

Le premier Festival Of Voice s’est déroulé du 3 au 12 juin 2016 dans plusieurs lieux à Cardiff avec une programmation incroyable ainsi que de nombreux moments formidables, notamment la performance de Van Morrison avec Bryn Terfel, la production théâtrale de Charlotte Church, The Last Mermaid et une marque- nouvelle pièce, Before I Leave – avec de la nouvelle musique de Manic Street Preachers.

