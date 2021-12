Brian Eno s’exprime sur l’engouement pour le NFT

Si vous êtes déconcerté par les nombreuses histoires qui circulent sur le Web au sujet des musiciens proposant des NFT aux fans, vous n’êtes pas le seul. Il s’avère que Brian Eno n’est pas non plus très enthousiasmé par le nouvel engouement.

Les NFT, officiellement connus sous le nom de jetons non fongibles, sont des œuvres d’art numériques uniques qui fonctionnent via la technologie blockchain. J’ai compris? Non? Bon. Mais la confusion mise à part, les NFT sont de sérieux drains d’énergie et ont été largement critiqués pour leur impact négatif sur le changement climatique.

S’adressant à The Crypto Syllabus, Eno a expliqué sa conviction que les NFT ne sont qu’un moyen pour les artistes de devenir des « petits connards capitalistes ». Exprimant ses réflexions sur le sujet et sur les raisons pour lesquelles il n’a encore rien publié sur le format, il déclare : « J’ai été approché plusieurs fois pour« faire un NFT ». Jusqu’à présent, rien ne m’a convaincu qu’il y a quelque chose qui vaut la peine d’être fait dans cette arène.

« « Vaut la peine » pour moi implique de créer quelque chose qui ajoute de la valeur au monde, pas seulement à un compte bancaire. »

Eno a ajouté que s’il «avait principalement voulu gagner de l’argent, j’aurais eu une carrière différente en tant que personne différente. Je n’aurais probablement pas choisi d’être artiste.

« Les NFT me semblent juste un moyen pour les artistes d’obtenir une petite part de l’action du capitalisme mondial, notre propre petite version mignonne de la financiarisation. Comme c’est gentil – maintenant les artistes peuvent aussi devenir de petits connards capitalistes. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à changer d’opinion sur les TVN, Eno a répondu « J’essaie de garder l’esprit ouvert sur ces questions. Les gens que j’aime et en qui j’ai confiance sont convaincus qu’ils sont la meilleure chose depuis le pain tranché, alors j’aimerais pouvoir avoir une opinion plus positive, mais en ce moment, je vois principalement des arnaqueurs à la recherche de ventouses.

« Et beaucoup d’artistes aux yeux brillants prêts à jouer ce dernier rôle. Pardonnez mon cynisme… Je ne me sens pas trop positif en ce moment. «