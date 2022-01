Brian Fair : Shadows Fall a parlé de travailler sur de la nouvelle musique

L’OMBRE TOMBE, le groupe de metal du Massachusetts qui était à l’avant-garde de la scène New Wave of American Metal qui a dominé les années 2000, s’est réuni pour jouer un spectacle unique le 18 décembre 2021 au Palladium de Worcester dans leur Massachusetts natal. figuraient également sur le projet de loi DÉNICHER, HEURE LA PLUS SOMBRE, DANS LES RUINES, ENNEMI JURÉ et CARNIVORES.

Dans une nouvelle interview avec le Podcast Podoslave, menée quelques jours seulement après le concert de la réunion, L’OMBRE TOMBE chanteuse Brian Fair déclaré à propos de la performance de retour (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): « C’était dingue, mec. Ça n’aurait pas pu aller mieux que ce que nous aurions pu espérer. C’était long à venir. Nous avons en quelque sorte fait long feu dans la mesure où nous n’avons jamais eu de dernier grand spectacle en tête au coucher du soleil. Nous aimions toujours faire de la musique ensemble, nous aimions toujours jouer des spectacles, mais la vie commençait juste à nous gêner. J’étais sur le point d’avoir mon deuxième enfant ; Paul [Romanko, bass] avait déjà eu un enfant. Cela devenait juste difficile, alors nous avons en quelque sorte fait long feu. Donc, au cours des dernières années, nous avions en quelque sorte, de temps en temps, l’idée de « Ouais, nous devrions probablement faire un spectacle. » Mais ensuite, à cinq ans, nous nous sommes dit : « Très bien. Cela fait assez longtemps. Nous voulons vraiment faire ça. Et nous avions un rendez-vous, et nous étions tous les systèmes en marche, et puis COVID est arrivé. Littéralement, nous allions annoncer probablement trois semaines avant la fermeture du monde. Heureusement, nous ne l’avons pas fait, alors nous pouvions en quelque sorte, genre, « D’accord… » Ce n’est pas comme si nous devions l’annoncer puis nous rétracter. Et cela nous a donné un peu plus de temps pour vraiment réfléchir à ce que nous voulions faire.

« La clé était pour nous que nous n’essayions pas de faire comme un lancer rapide, gagner de l’argent et disparaître », a-t-il expliqué. « Nous nous sommes dit: » Nous voulons un projet de loi malade qui a du sens. » Alors une fois que nous avons ENNEMI JURÉ, HEURE LA PLUS SOMBRE et DÉNICHER pour signer, nous nous sommes dit : « Très bien. C’est par là que nous voulons commencer. Nous voulons des groupes qui ont du sens qui soient notre équipe. Et puis nous voulions aussi avoir des groupes locaux plus jeunes. Mat [Bachand, rhythm guitar] avait travaillé avec CARNIVORES toujours. Et nous connaissions le DANS LES RUINES les mecs. Et on s’est dit : ‘Très bien, on a notre facture.’ Nous savions que ce serait au Palladium avant. C’était comme notre arrière-cour; c’était comme notre ville natale. Nous avons joué tellement de festivals de métal et ouvert tellement de grands concerts [at that venue]. »

Équitable a ajouté: « Et puis nous nous sommes dit: » Nous voulons également être prêts comme un rasoir. » Nous n’étions pas connus pour répéter très assidûment à l’époque. Nous étions une sorte de groupe paresseux quand il s’agissait de s’entraîner. ‘Destructeur de sens’. Nous n’avons pas besoin d’y rejouer. Et puis vous vous rendez compte, ‘Nous aurions probablement dû le dépoussiérer.’ Nous nous sommes donc vraiment concentrés et nous nous sommes entraînés comme des fous, seuls puis ensemble. Et, mec, c’était probablement aussi bon que nous ayons jamais sonné. Nous étions super prêts. La foule était incroyable. Nous avons fait venir une équipe formidable et une excellente production. Nous avons apporté les lumières; nous avons tout fait. On s’est dit : ‘On n’est pas en train de nier cette merde. Ça va être une putain de fête. Et ça l’était, mec. C’était génial. Ma famille était sortie. J’ai eu les enfants sur scène avec moi à un moment donné. Et PaulLe gamin est sorti. Ils ont pu voir leurs pères cool au moins une fois, et pas seulement Youtube. L’ambiance était très festive. [There] C’était un gouffre fou et les gens devenaient fous, mais ce n’était pas du tout une ambiance de colère là-dedans. C’était très accueillant et très humiliant aussi. »

Demandé s’il y a une chance de L’OMBRE TOMBE travailler sur de la nouvelle musique, Équitable a déclaré : « Nous avons parlé d’écrire des choses, et il y a un L’OMBRE TOMBE approche de l’écriture. Donc si Mat ou Jon [Donais, lead guitar] ou Paul avait des idées qui avaient vraiment du sens, je nous voyais les poursuivre. Mais rien pour le moment. Tout ce que nous voulions faire, c’était traverser ce spectacle – nous voulions le traverser, voir si nous pouvions le réussir, voir comment cela s’était passé. Et maintenant, nous nous disons : « D’accord, maintenant nous pouvons réfléchir si nous voulons faire autre chose. » Mais rien de prévu pour le moment. je sais Jon et Mat sont des machines à riffs – je suis sûr qu’ils ont des trucs – mais ils ont aussi d’autres projets sur lesquels ils travaillent aussi… de nouveau en forme. »

L’OMBRE TOMBE a publié une déclaration en août 2014 dans laquelle les membres du groupe expliquaient que les difficultés financières rendaient pratiquement impossible pour le groupe de continuer à travailler à plein temps.

En août 2015, L’OMBRE TOMBE a joué quelques concerts de retrouvailles sur la côte est des États-Unis, un an après avoir terminé ce qui était alors annoncé comme la « dernière » tournée européenne du groupe.

L’OMBRE TOMBEle dernier album de , « Le feu du ciel », sorti en mai 2012 via Rasoir et Cravate. Le CD s’est vendu à environ 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie et a fait ses débuts à la 38e place du classement The Billboard 200.

Donais et Bachand a récemment lancé un nouveau projet appelé ÉPAVE VIVANTE, dans laquelle ils sont rejoints par le guitariste Matt LeBreton (AVERSE), le batteur Jon Morency (LAISSONS-NOUS PROIE) et chanteur Jeff Gard VISION DU RAYON DE LA MORT.