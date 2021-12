Brian Flores a un dossier pour l’entraîneur de l’année mais a besoin de plus

À partir du moment où les Dolphins de Miami ont porté leur séquence de victoires à sept matchs avec une victoire lundi soir contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, l’entraîneur-chef Brian Flores a été comblé par l’amour de l’entraîneur de l’année.

Ses références sont simples : il a réussi à faire en sorte que son équipe continue de se battre après avoir perdu sept matchs consécutifs sur la voie d’un début de saison 1-7. Ce combat a fait des Dolphins la seule équipe de l’histoire de la NFL à remporter sept matchs consécutifs au cours d’une saison, ils ont également perdu sept matchs de suite.

Maintenant, Miami a une fiche de 8-7 et est en possession de la dernière place des éliminatoires de l’AFC à l’aube de la semaine 17.

L’ancien quart-arrière de la NFL et analyste d’ESPN, Robert Griffin III, fait partie de ceux qui pensent que Flores mérite une certaine considération.

La grande mise en garde dans de nombreux tweets sur la candidature de Flores est que les Dolphins terminent le travail et décrochent une place en séries éliminatoires. C’est une question juste compte tenu de qui ils devraient battre lors des deux derniers matchs. Ils clôturent la saison contre les Titans du Tennessee et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, des équipes qui seraient en séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui. Aucune des équipes que Miami a battues lors de sa séquence de victoires ne serait là.

Si les Dolphins peuvent ajouter une autre victoire de qualité à leur curriculum vitae – et augmenter leurs chances de décrocher une place en séries éliminatoires dans le processus – les chances de Flores s’amélioreraient également. Il a actuellement +2000 cotes sur Tipico Sportsbook pour remporter le titre d’entraîneur de l’année, septième le plus court derrière Matt Lafleur, Frank Reich, Bill Belichick, Zac Taylor, Mike Vrabel et Sean McVay.

Même si les Dolphins ont réussi des bouleversements lors de leurs deux derniers matchs – qui comprendraient une deuxième victoire cette saison contre Belichick et une victoire contre Vrabel – Flores aurait probablement encore besoin que les équipes des autres candidats glissent un peu. Aussi impressionnant que soit le revirement de Miami, il n’a été rendu possible que par le trou que l’équipe s’est creusé.

Les Packers de Green Bay, menés par Lafleur, ont été formidables toute la saison. Il est difficile de le voir ne pas recevoir beaucoup d’amour s’ils gagnent pour terminer la saison avec un record de 14-3, le meilleur de la ligue. Ou si les Bengals de Cincinnati – qui ont dépassé toutes les attentes – gagnent leur division et restent devant Miami au classement. Taylor sera également très pris en considération.

Il ne fait aucun doute que Flores mérite que son nom soit mentionné dans la conversation, mais il n’est en aucun cas le seul candidat méritant. Les Dolphins ont encore du travail à faire s’il doit être sérieusement pris en considération.

