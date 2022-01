Brian Flores, Byron Leftwich, Dan Quinn

L’intersaison est là pour plus de la moitié de la ligue, ce qui signifie que le carrousel des entraîneurs aura lieu au cours des prochaines semaines alors que les équipes se préparent pour un nouveau visage pour diriger leur franchise vers l’avenir.

Jusqu’à présent, les Bears, les Dolphins, les Vikings, les Broncos, les Raiders et les Jaguars sont à la recherche de nouveaux entraîneurs-chefs. Les Giants et les Texans pourraient les rejoindre en fonction de ce qui se passera lors des réunions au cours des prochaines semaines.

Cette intersaison présente une récolte inhabituellement forte de candidats à l’entraînement en chef. Il y a des entraîneurs qui ont déjà eu du succès à ce poste et de nombreux assistants qui ont des curriculum vitae impressionnants alors qu’ils tentent d’atteindre le sommet de la profession.

Voici quelques candidats à surveiller pendant que les équipes commencent à interviewer les entraîneurs.

Toutes les données de points ajoutés attendus (EPA/Play) proviennent de Ben Baldwin de ..

1 Brian Flores



Steve Roberts-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Dauphins de Miami (entraîneur en chef, 2019-2021) : 24-25

Dolphins Defense EPA/Play (2019-2021) : 0,025 (17e)

Attaque des dauphins EPA/Play (2019-2021) : -0,032 (24e)

Appel défensif pour les patriotes champions du Super Bowl LIII

Brian Flores a été étonnamment licencié après une solide course avec les Dolphins qui a commencé avec la suppression de l’équipe pour une reconstruction. Flores, connu pour ses prouesses défensives, sera très demandé cette intersaison après avoir fait décoller assez rapidement la reconstruction des Dolphins.

Flores devra répondre à des questions sur sa porte tournante d’entraîneurs adjoints tout au long de son séjour avec les Dolphins, mais son statut de créateur de programme devrait être bien respecté à ce stade.

2 Jim Harbaugh, Wolverines du Michigan



Jasen Vinlove-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Wolverines du Michigan (entraîneur-chef) : 61-24

49ers de San Francisco (entraîneur-chef) : 44-19-1

Infraction des 49ers EPA/Play 2011-2014 : 0,024 (11e)

49ers Défense EPA/Play 2011-2014 : -0,074 (2e)

Finaliste du Super Bowl XLVII

Il semble que Jim Harbaugh soit de retour dans la NFL après la saison la plus réussie qu’il ait connue pendant son séjour au Michigan. Harbaugh était à un jeu de battre les Ravens dans le Super Bowl XLVII avant qu’une lutte de pouvoir avec l’ancien directeur général des 49ers, Trent Baalke, ne le voit retourner au football universitaire dans son alma mater.

Harbaugh devrait être en jeu pour les équipes avec de jeunes quarts qui cherchent à établir une identité physique avec un jeu de course efficace derrière elle.

3 Byron Leftwich, Boucaniers de Tampa Bay



Nathan Ray Seebeck-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Coordinateur offensif des Buccaneers de Tampa Bay (2019-présent)

Coordinateur offensif par intérim des Cardinals de l’Arizona (2018)

Buccaneers Offense EPA/Play (2019-présent) : 0,096 (4e)

Appel offensif pour les boucaniers champions du Super Bowl LV

Byron Leftwich est un candidat populaire après son succès avec les Buccaneers au cours des trois dernières années de football. Il a réussi à marier les philosophies de Tom Brady et Bruce Arians pour propulser l’une des meilleures offensives que la ligue ait connues au cours des dernières années.

Leftwich a certainement bénéficié de la quantité de talent que les Buccaneers ont pu rassembler, mais il a fait un travail impressionnant en orchestrant les choses de son propre chef.

4 Eric Bieniemy, chefs de Kansas City



Tommy Gilligan-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City (2018-présent)

Offensive des chefs EPA/Play (2018-présent) : 0,171 (1er)

Une fois de plus, Eric Bieniemy se retrouve dans la course aux entraîneurs-chefs. Bienemy a partagé les tâches d’appel avec l’entraîneur-chef Andy Reid au cours des dernières années et a aidé Patrick Mahomes à devenir un assassin qui a déjà un CV au niveau du Temple de la renommée. On ne sait pas si Bieniemy obtiendra réellement un emploi cette année, mais il est aussi qualifié que n’importe qui d’autre dans le domaine pour être entraîneur-chef de la NFL.

5 Matt Eberflus, Colts d’Indianapolis



Mark J. Rebilas-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Coordinateur défensif des Indianapolis Colts (2018-présent)

Colts Defense EPA/Play (2018-présent) : -0,009 (12e)

Matt Eberflus est un gars populaire à interviewer depuis quelques intersaisons maintenant. Ses défenses des Colts n’ont pas toujours été les plus cohérentes d’une année à l’autre, mais les Colts de 2021 ont été incroyables pour générer des chiffres d’affaires, menant la ligue avec 17,1% de leurs entraînements adverses se terminant par un chiffre d’affaires.

6 Kellen Moore, Cowboys de Dallas



Matthew Emmons-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Coordinateur offensif des Cowboys de Dallas (2019-présent)

Cowboys Offense EPA/Play (2019-présent) : 0,055 (8e)

Kellen Moore est l’une des meilleures joueuses de la NFL depuis qu’elle a remplacé Scott Linehan avant la saison 2019 de la NFL. Moore a été si impressionnant au cours de sa première année que le nouvel entraîneur-chef Mike McCarthy a choisi de garder Moore dans son équipe et l’offensive des Cowboys a été l’une des meilleures de la ligue depuis lors.

Moore est jeune, mais sa capacité à commander une infraction lui vaudra de nombreuses interviews. Sa prochaine équipe n’aura probablement pas autant d’étoiles que les Cowboys, mais il a une idée de ce à quoi ressemble une attaque bien huilée.

7 Nathaniel Hackett, Packers de Green Bay



Sarah Kloepping/USA Today

Enregistrements notables :

Coordinateur offensif des Green Bay Packers (2019-présent)

Coordinateur offensif des Jaguars de Jacksonville (2016-2018)

Packers Offense EPA/Play (2019-présent) : 0,137 (2e)

Jaguars Offensive EPA/Play (2016-2018) : -0,058 (27e)

Nathaniel Hackett est une perspective d’entraînement intéressante. Il n’a pas appelé les jeux avec les Packers – ce travail est laissé à l’entraîneur-chef Matt LaFleur – et son temps à appeler les jeux avec les Jaguars était en grande partie médiocre, bien qu’ils aient réussi à créer une attaque décente en 2017 lorsqu’ils ont atteint le championnat de l’AFC Jeu.

Hackett est un peu un inconnu, mais il a sans aucun doute joué un rôle dans l’explosion offensive des Packers au cours des dernières années, faisant de lui une perspective convoitée.

8 Dan Quinn, Cowboys de Dallas



Matthew Emmons-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Coordinateur défensif des Cowboys de Dallas (2021-présent)

Entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta (2015-2020)

Cowboys Defense EPA/Play (2021) : -0,089 (3e)

Falcons Defense EPA/Play (2015-2020) : 0,043 (28e)

Falcons Offense EPA/Play (2015-2020) : 0,062 (5e)

Fiche 43-42 avec les Falcons

Dan Quinn est rapidement devenu l’un des vétérans du sport des entraîneurs. Les Falcons n’ont jamais vraiment eu une défense de qualité sous Quinn à Atlanta, mais son succès en tant que coordinateur à Seattle et Dallas ne peut pas vraiment être contesté. Quinn n’a eu qu’une seule saison gagnante à Atlanta après que Kyle Shanahan a quitté les Falcons en 2017, mais les Falcons étaient largement compétitifs avant que certaines décisions de personnel précaires ne leur laissent une liste épuisée.

9 Jim Caldwell



Raj Mehta-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Entraîneur-chef des Lions de Détroit (2014-2017)

Lions Offense EPA/Play (2014-2017) : -0,005 (14e)

Lions Defense EPA/Play (2014-2017) : -0,003 (17e)

Record de 36-28 avec les Lions

62-50 record au total

Jim Caldwell a assez bien réussi à tous ses arrêts, notamment en remportant un Super Bowl avec Joe Flacco et les Ravens en tant que coordinateur offensif à Baltimore. Caldwell a quitté les Lions avec un record gagnant avant qu’ils ne décident de passer à Matt Patricia. Caldwell n’est peut-être pas le nom le plus tape-à-l’œil, mais chaque arrêt auquel il est allé a eu du succès et il est connu pour ses prouesses en matière d’entraînement de quarts-arrière.

10 Jerod Mayo, Patriots de la Nouvelle-Angleterre



Bob DeChiara-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Entraîneur des New England Patriots Inside Linebackers (2019-présent)

Appel de jeu co-défensif des Patriots (2019-présent)

Patriots Defense EPA/Play (2019-présent) : -0,068 (3e)

Jerod Mayo a une chance de devenir le dernier assistant des Patriots à devenir entraîneur-chef. Mayo a passé du temps à appeler des pièces avec Steve Belichick pour la défense des Patriots au cours des trois dernières saisons, qui ont été assez réussies pour la Nouvelle-Angleterre de ce côté du ballon.

Mayo est un candidat relativement inexpérimenté par rapport au reste du domaine, mais il peut peut-être présenter de nouvelles idées à une équipe lors d’un entretien.

11 Todd Bowles, Boucaniers de Tampa Bay



Kim Klement-USA AUJOURD’HUI Sports

Enregistrements notables :

Coordinateur défensif des Buccaneers de Tampa Bay (2019-présent)

Entraîneur-chef des Jets de New York (2015-2018)

Buccaneers Defense EPA/Play (2019-présent) : -0,057 (5e)

Jets Defense EPA/Play (2015-2018) : -0,004 (16e)

Jets Offensive EPA/Play (2015-2018) : -0,060 (28e)

Todd Bowles n’a pas eu la course la plus nette avec les Jets lorsqu’il était entraîneur-chef, mais il est respecté dans la ligue comme quelqu’un qui parvient à jouer une défense agressive sans trop de jeux cassés à l’arrière. Pour les équipes à la recherche d’une présence de vétéran avec une expérience éprouvée dans le développement de demis défensifs, Bowles est un excellent candidat.