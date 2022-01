Brian Flores, le lundi noir et les choix des séries éliminatoires du premier tour

Photo de Mark Brown/.

Jason, James et Ryan réagissent au licenciement de Flores et discutent de la prochaine étape pour l’ancien entraîneur-chef des Dolphins

Jason, James et Ryan commencent le groupe en partageant leurs réactions au licenciement de Brian Flores à Miami et en décomposant les destinations possibles pour la perspective d’entraînement à chaud. Ensuite, ils discutent de l’étrange conférence de presse de fin de saison de George McCaskey et de ce que cela pourrait signifier pour les Bears de Chicago et leurs fans à l’avenir. Enfin, ils concluent en disséquant et en offrant un aperçu de chaque affrontement du premier tour des éliminatoires de la NFL.

Hôtes : Jason Goff, James Jones et Ryan Shazier

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

