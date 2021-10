Brian Gassaway, ancien combattant de l’UFC, décédé à 49 ans

Brian Gassaway, un combattant vétéran des arts martiaux mixtes qui a participé à l’UFC, est décédé cette semaine. Il avait 49 ans. La cause du décès n’a pas été révélée, mais une page GoFundMe a été lancée pour aider la famille à payer les frais funéraires. En date de mardi matin, plus de 14 000 $ ont été amassés.

« Très peu de gens ont le courage de poursuivre leurs rêves. Brian était l’un d’entre eux », déclare la page GoFundMe. « Il s’est testé partout dans le monde contre certains des meilleurs combattants de la planète ayant participé à l’UFC, Bellator, WEC, King of the Cage, Iron Heart Crown, Shooto et Pancrase. Brian a levé la main 29 fois mais est sorti du ring un homme meilleur après chaque concours. En 2018, Brian a été intronisé au Temple de la renommée des arts martiaux de l’Illinois. Et, annoncé hier, en l’honneur de la contribution de Brian à l’art du Muay Thai en Amérique, la Thai Boxing Association – L’autorité de sanction a créé le prix Brian Gassaway. »

Qui était Brian Gassaway ? Bio, Wiki, Âge, Épouse, Carrière, Cause de la mort : https://t.co/scS7UDsXgS#BrianGassaway #MMAfighter #MMA pic.twitter.com/1KaMZ433gg – 101Biography (@101Biography) 18 octobre 2021

Gassaway a participé à l’UFC 54 en 2005 et a perdu contre Diego Sanchez via TKO au deuxième tour. Entre le combat UFC, Gassaway a participé à deux combats du WEC – un sans-concours contre Ross Ebanzez et une défaite contre John Alessio, comme mentionné par MMA Junkie. Dans l’ensemble, Gassaway a affiché une fiche de 29-20-2. Son dernier match a eu lieu en 2010 lorsqu’il a perdu contre Shungo Oyama à MC: Martial Combat 10. Il a ensuite pris sa retraite de la compétition MMA pour se concentrer sur le coaching.

« Avec plus de 50 combats professionnels de MMA et d’innombrables compétitions de kickboxing et de Muay Thai, Brian était l’un des combattants et entraîneurs les plus expérimentés au monde », lit-on sur la page GoFundMe. « C’est en tant qu’entraîneur qu’il a vraiment excellé. La poursuite désintéressée de Brian d’améliorer la vie de ses étudiants grâce à l’étude des arts martiaux était évidente pour tous. Il a donné un but à ses étudiants, en tirant beaucoup d’eux pendant leurs moments les plus sombres. leur a montré la voie à suivre.

« …Brian laisse derrière lui sa femme et son meilleur ami, Mimi, sa mère, son frère, Wesley et son fils, Rashad. Brian, notre ami, notre professeur, vous ne serez pas oublié. Merci de partager vos connaissances et votre expérience avec nous. Grâce à vous, nous sommes plus forts, nous sommes plus courageux, nous sommes de meilleures personnes. J’espère que vous saviez à quel point vous comptiez pour nous.